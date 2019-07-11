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Порошенко оскорбил пенсионера на встрече с избирателями

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Порошенко оскорбил пенсионера на встрече с избирателями

Киев, 11 июля. Бывшего президента Украины Петра Порошеко вновь жестко раскритиковали украинцы. На этот раз сорвалась встреча с избирателями в Хусте, сообщил видеоблогер Анатолий Шарий на своей странице в Facebook, добавив, что экс-президент обозвал пенсионера.

Шарий опубликовал фото, на котором, по его словам, запечатлен Петр Ковчар — «тот самый пенсионер, который когда-то поблагодарил Порошенко за бедность». На встречу Порошенко с избирателями в Хусте пенсионер пришел с красным шариком и плакатом с надписью «Мародер №1». 

«Порошенко обозвал старика. Унижения народа продолжаются. Но недолго осталось», — пишет видеоблогер. 

Отметим, что красные воздушные шары на различных акциях держат сторонники Шария.

Днем ранее жители города Свалява в Закарпатской области с криками «Ганьба!» («Позор!») прогнали Порошенко с предвыборного митинга. Украинцы перекрыли Порошенко проход к месту проведения предвыборного митинга. От расправы экс-президента спасли его охранники. Жители дружно скандировали «Ганьба!» и «Обокрал армию, всех обокрал!».

Порошенко оскорбил пенсионера на встрече с избирателями

Украинский политик Владимир Олейник в интервью Федеральному агентству новостей предположил, что подобные инциденты будут повторяться по всей Украине. Он напомнил, что «Порошенко в Закорпатье реально ненавидят: за нищету, за войну, за разрушение отношений с Россией его ненавидят во многих регионах Украины, а в Закарпатье, где живут венгры, Порошенко ненавидят особенно». 

«Пусть скажет спасибо, что палками не поколотили. А ведь за то, что он сделал со страной, его можно и поколотить», — заявил политик.

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