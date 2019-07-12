Сирия, 12 июля. Взрывы в Африне привели к гибели 11 мирных жителей. Курды обвиняются в распространении наркотиков в Ракке. Ожесточенные бои разворачивались на северо-западе Хамы, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказывали поддержку САА на северо-западе Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вернули окраины населенного пункта Аль-Хаммамият в Северной Хаме; обследовали территории вокруг Меядина и Абу Кемаля в Дейр-эз-Зоре.

«Исламское государство»1: обвинялось в установке СВУ в Хасаке; организовало взрыв в иракской провинции Киркук.

«Тахрир Аш-Шам»: вместе с союзниками лишилась 24 боевиков во время боев с САА в Хаме.

Курды: подозреваются в организации двух взрывов в Африне; разминировали территорию города Багуз-Фаукани в Дейр-эз-Зоре; проводили аресты демонстрантов в Ракке; обвинялись в распространении наркотических препаратов в Ракке.

ВС Турции: направили военный конвой к Джараблусу на северо-восток Алеппо.

Международная коалиция: задействовала авиацию в Ракке.

ВС Ирака: задержали двух джихадистов ИГ1 в провинции Багдад.

Провинция Алеппо

В минувшие сутки прогремели взрывы в городе Африн и на подъезде к нему. Согласно информации военного источника в сети Telegram (NovostiDamask), сперва детонировало СВУ, заложенное в автомобиле на улице Аль-Фейлят, позднее взрыв еще одного транспортного средства произошел вблизи поселения Тарнада. По данным информационного портала Baladi-News, не менее 11 человек были убиты, тогда как еще около 40 получили ранения. Предполагается, что бомбы были установлены курдскими радикалами, осуществляющими подпольные вылазки в Африне и других занимаемых протурецкими боевиками районах в рамках операции «Гнев оливок».

Между тем очередной конвой с подкреплением от Турции прибыл на территорию САР. Как передавал Twitter-канал (haskologlu), колонна с бронетехникой проследовала на позиции поддерживаемой Анкарой «Сирийской свободной армии»** (ССА) в районе города Джараблус в северо-восточной части Алеппо. Как известно, неподалеку от населенного пункта находится линия соприкосновения сил с курдами.

Провинция Дейр-эз-Зор

Twitter-канал (Deirezzor24) опубликовал видеозапись, на которой запечатлены бойцы «Демократических сил Сирии»**** (SDF), осуществляющие разминирование территорий города Багуз-Фаукани на юго-востоке Дейр-эз-Зора. Отмечалось, что районы населенного пункта до сих пор не предназначены для жизни гражданских лиц ввиду наличия большого количества взрывных устройств, оставленных террористами «Исламского государства».

Стало известно о том, что тело одного из сирийских солдат было обнаружено в предместьях населенного пункта Аль-Хуссейния, подконтрольного правительственным войскам. В убийстве военного подозреваются джихадисты террористической группировки, действующие подпольно в составе «спящих ячеек». Дабы в дальнейшем предотвратить налеты оставшихся в провинции джихадистов правительственные подразделения и их союзники обследовали территории вокруг городов Абу Кемаль и Меядин.

К вечеру курдские медиапорталы заявили о том, что бойцами «демократических сил» был арестован один из бывших лидеров ИГИЛ1, действующий под псевдонимом Абу Мустафа Аль-Ираки. Боевик скрывался в жилом доме в городе Аль-Бусейра, передавал новостной портал DeirezZor 24.

Провинция Ракка

Накануне в провинции вновь прошли аресты гражданских лиц. По данным новостного портала Step News Agency, курды проводили задержания участников акций протеста против насильственной вербовки, предъявляя им ложные обвинения. Так, в административном центре региона были взяты под стражу 13 демонстрантов, часть которых оказалась под подозрением в сотрудничестве с «Исламским государством» или Сирийской арабской армией (САА). Кроме того, еще 11 гражданских лиц из населенных пунктов Тель-Абьяд и Айн-Исса попали в тюрьмы «Демократических сил Сирии» (SDF) по обвинению в причастности к деятельности протурецких бандформирований или террористической группировки.

Над Раккой были замечены самолеты возглавляемой США западной коалиции. Согласно сведениям военного источника в сети Twitter (RojavaNetwork), авиация международного альянса осуществила разведывательные вылеты с целью выявления «спящих ячеек» ИГИЛ.

Поступали данные о том, что в занимаемых «демократической армией» районах наблюдается широкое распространение наркотических веществ. По данным новостного агентства Al Watan, производство и сбыт препаратов осуществляется курдами с целью обогащения, а также получения контроля над действиями молодежи, среди которой преимущественно происходит рост антикурдских настроений.

Провинция Хама

Накануне исламисты незаконных бандформирований предприняли контратаку в северо-западной части Хамы. По данным новостного портала Al Masdar News, радикалы протурецкого формирования «Джейш Аль-Изза» атаковали позиции Сирийской арабской армии (САА) у населенного пункта Аль-Хамамият, объединившись с «Джебхат Ан-Нусрой»1***. Правительственные подразделения провели тактическое отступление, после чего город оказался под контролем исламистов. Отмечалось, что боевые вылеты в регионе возобновили российские ВКС, наносившие точечные авиаудары по местам базирования радикалов.

Позднее боевики приступили к ракетным обстрелам позиций САА из «Градов», тогда как артиллерия армии САР, в свою очередь, нанесла удары по укрепрайонам противника вблизи Аль-Хаммамията, Аль-Арбаина и Кафр-Зеты. Twitter-канал (anasanas84), подконтрольный вооруженной оппозиции, заявлял о потерях сил САР в военной технике, однако позднее данная информация получила опровержение.

Во второй половине дня контрнаступление подразделений Республиканской Гвардии во главе с «Силами Тигра» привело к освобождению окраин Аль-Хаммамията, передавал на своей странице в сети Telegram военный источник (astramilitarum). Кроме того, медиапортал Al Manar News заявлял о том, что во время ожесточенных боев были ликвидированы по меньшей мере 24 джихадиста.

Провинция Хасака

Сразу несколько взрывов накануне прогремели в провинции Хасака. Агентство новостей Rudaw Media Network передавало, что сперва детонировали несколько СВУ, заложенные в административном центре провинции, что привело к ранению одного из членов курдской «милиции» «Асайиш». В их организации курды обвинили террористов «Исламского государства», осуществляющих подпольную деятельность. Во второй половине дня прогремел взрыв в городе Рас Аль-Айн вблизи сирийско-турецкой границы. Бомба была установлена в автомобиле патрульных «Демократических сил Сирии» (SDF), в результате чего четыре бойца SDF получили ранения, передавал интернет-портал Aleppo Media Center. Некоторые из курдских активистов подозревают в случившемся агентов турецких спецслужб. Вечером еще один взрыв произошел в городе Камышлы у церкви Девы Марии. Никакой информации о жертвах среди населения все еще не поступало.

Ирак

Накануне иракские вооруженные силы продолжили поиск подпольных групп «Исламского государства» в стране. Агентство новостей Iraqi News передавало, что два боевика, один из которых прежде занимал высокопоставленную должность в рядах группировки, были арестованы на границе между провинциями Багдад и Аль-Анбар. При этом джихадисты указали на схрон ИГ, в котором содержались контейнеры с нитратом аммония, используемым для создания взрывчатки.

Между тем в провинции Киркук произошел очередной взрыв, жертвами которого стали два мирных жителя, передвигавшиеся на мотоцикле. Несмотря на то, что террористы так и не заявили о своей причастности к случившемуся, предполагается, что именно они несут ответственность за установку бомбы на обочине шоссе.

1 Организация запрещена на территории РФ.