Сирия, 11 июля. SDF**** открывают новую штаб-квартиру в городе Ат-Табка в Ракке. Более 1700 беженцев вернулись в САР из Ливана и Иордании за сутки. Курды заявили об аресте бывшего главаря ИГ1 в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись обстрелам боевиков на границе между Латакией и Хамой.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва в городе Камышлы в Хасаке.

Курды: пополнили ряды «милиции» «Асайиш» в Дейр-эз-Зоре; открывают новую штаб-квартиру в городе Ат-Табка в Ракке; заявили об аресте одного из бывших главарей ИГ в городе Аль-Бусейра в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Латакия

Джихадисты незаконных вооруженных формирований продолжают провоцировать столкновения с правительственными войсками на границе между Латакией и Хамой. Как передает Twitter-канал (Step_Agency), боевики, занимающие позиции в районе Туркоманских гор, открыли огонь по населенному пункту Сленфа из РСЗО «Град». О возможных жертвах среди местных жителей пока ничего неизвестно. Напомним, накануне исламисты также инициировали стычки с Сирийской арабской армии (САА) у вершины Аль-Захия, в силу чего САА была вынуждена прибегнуть к ответным боевым действиям. Как известно, на линии разграничения сил действует режим прекращения огня, ввиду того что на границах «Большого Идлиба» была сформирована демилитаризованная зона, тем не менее радикалы регулярно нарушают его.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (NotWoofers) сообщает о том, что отряды курдской «милиции» «Асайиш» провели обучение новой группы бойцов, которые примут участие в спецоперации, направленной на поиск и уничтожение так называемых спящих ячеек «Исламского государства» в провинции. Напомним, молодые люди, как правило, оказываются в числе новобранцев в рамках принудительной мобилизации, незаконно проводимой курдами. Впоследствии они зачастую спасаются бегством на подконтрольные Сирийской арабской армии (САА) территории.

Между тем новостной портал DeirezZor 24 сообщает о том, что «Демократические силы Сирии»**** (SDF) арестовали одного из бывших главарей «Исламского государства» по прозвищу Абу Мустафа Аль-Ираки в городе Аль-Бусейра. Отмечается, что он скрывался в одном из жилых домов.

Провинция Даръа

Facebook-канал Министерства обороны РФ (mod.mil.rus) обнародовал новые сведения о числе сирийцев, вернувшихся на территорию САР за сутки. В соответствии с данными информационного бюллетеня Центра по примирению враждующих сторон, из лагерей для беженцев, находящихся в Ливане и Иордании прибыли 1760 беженцев. Отмечается, что 376 человек пересекли границу в районе пограничных переходов «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» в Дамаске, тогда как еще 1384 сирийца прибыли через пункт пропуска «Насиб» на юге провинции Даръа. Все они бежали из Сирии после оккупации их родных населенных пунктов джихадистами вооруженной оппозиции или террористами «Исламского государства» и теперь получили возможность вернуться.

Провинция Ракка

Курды продолжают создавать военные объекты на оккупированной территории. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (RojavaNetwork), «Демократические силы Сирии» (SDF) открывают новую штаб-квартиру в городе Ат-Табка юго-западнее административного центра региона. Предполагается, что для создания базы был переоборудован один из жилых домов, как неоднократно случалось прежде.

Тем временем информагентство Al Watan опубликовало данные, свидетельствующие о высоком уровне употребления наркотиков в занимаемых курдами районах. Так, сообщается о том, что одна из женщин-бойцов Отрядов женской самообороны (YPJ) скончалась от передозировки в деревне Хабур восточнее Ракки. Также, злоупотребляя препаратами, погиб один из сотрудников так называемой милиции «Асайиш». Напомним, ранее стало известно о проблеме распространения наркотических веществ в зонах контроля «демократических сил».

Провинция Хасака

Еще один взрыв прогремел в Хасаке. По информации Twitter-канала (NovostiDamask), СВУ вновь было заложено в автомобиле. Транспортное средство было припарковано вблизи церкви Девы Марии в центре города Камышлы, расположенного на севере провинции. Никаких данных о возможных убитых или раненых среди гражданского населения пока не поступало. Подозреваемыми в установке бомбы являются члены «спящих ячеек» «Исламского государства». Напомним, в первой половине дня также произошли три взрыва в административном центре региона и детонация СВУ в городе Рас Аль-Айн.

1 Организация запрещена на территории РФ.