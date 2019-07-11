Москва, 11 июля. Кандидат в депутаты Мосгордумы Дмитрий Гудков устроил истерику на заседании рабочей комиссии избиркома в четверг, 11 июля. Гудков намеренно мешал членам рабочей группы и экспертам, устроив настоящую клоунаду.

До 5 июля кандидаты в Мосгордуму собирали подписи в свою поддержку перед выборами. После этого подписи были переданы на проверку.

В Сети появилось видео, на кадрах которого Гудков на собрании рабочей комиссии попытался сорвать работу экспертов. Кандидат в Мосгордуму устроил настоящую истерику.

По его словам, специалисты «закрывают свои рабочие записи рукой», поэтому он и его люди не могут разглядеть, какие именно претензии им предъявляются. Хотя во время проверки комиссия и не обязана предоставлять данные сведения.

Гудков попытался разжечь скандал, обвиняя окружающих в попытке сорвать его участие в выборах. По его мнению, ему не дадут времени для оспаривания выдвинутых претензий. Однако «кандидат» блефует: ему и его команде будут предоставлены целых два дня, чтобы изучить экспертное мнение, согласиться или выразить свое несогласие.

Очевидно, что скандалист намеренно мешает проведению заседания комиссии. Попытки окружающих успокоить неадекватного собеседника к успеху не привели.

Вероятно, нервозность Гудкова можно объяснить осознанием приближающегося позора. Эксперт-графолог Окружной избирательной комиссии Москвы ранее уличил сборщика подписей в пользу Гудкова в подделке подписных листов.

На днях Федеральное агентство новостей опубликовало расследование «Нарисуем — будем жить», или Как Дмитрий Гудков проводил своего кандидата в Мосгордуму». Его авторы рассказали, как в начале июля штаб оппозиционера начал подготовку к процессу «рисовки» подписей в поддержку кандидата в депутаты Мосгордумы Александра Соловьева. Гудков же пытался представить своего соратника как «самого чистого кандидата».

К слову, в «рисовке» подписей также были уличены другие «оппозиционеры» — Любовь Соболь и Алексей Яшин.