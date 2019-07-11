Россия надеется на продление Договора СНВ-3 в следующем году

Россия настроена на продление действия Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) и призывает к тому же США. Об этом заявили в четверг, 11 июля, представители российского МИД, парламентарии и военные эксперты на парламентских слушаниях в Госдуме. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

После стремительной кончины ДРСМД (иначе как «похоронами» прекращение его действия эксперты не называют) подвисли в воздухе перспективы другого важнейшего документа, который регулирует гонку вооружений на планете — Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Его срок истекает в 2021 году, и Россия опасается, что на этом все может и закончиться.

«Американцы уходят от конкретизации своей позиции по перспективам СНВ, — заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, выступая в Госдуме. — При этом время для решения вопроса быстро уходит. Мы высказались за продление договора: это позволило бы не допустить деградации ситуации в сфере стратегической стабильности, а также выиграть время для изучения подхода к новым перспективным вооружения, не охваченным СНВ, и возможным методам контроля над ними».

Но для этого, объясняет дипломат, надо сначала решить проблему одностороннего вывода Вашингтоном из состава договора порядка сотни своих боеголовок: американцы объявили их переоборудованными под неядерные миссии, но у России нет возможности проверить это.

«Мы предлагали коллегам варианты разрешения проблем, но те утверждают, что наши претензии — надуманные и необоснованные, — рассказал Рябков. — Мы требуем, чтобы США относились корректно к нормам соглашения и не пытались создать для себя односторонние преимущества».

По оценкам военных экспертов, США таким образом резервируют себе возможность в любой момент оперативно нарастить военный потенциал более чем на 1200 боевых блоков, то есть в два раза превысить допустимый Договором СНВ уровень в 1550 боеголовок.

«Вопрос сейчас стоит так: если Договор СНВ-3 не будет продлен, США могут сделать это уже в 2021 году, если он будет продлен на 5 лет — мы получаем выигрыш на переговоры и решение», — рассуждает Сергей Рогов, политолог, глава Института США и Канады РАН, член научного совета Российского совета по международным делам.

Россию также удивляет желание США подключить к переговорам по контролю над стратегическими вооружениями Китай. Трехсторонний формат таких переговоров в нынешних условиях «аллергии у нас не вызывает», но при этом нереалистичен, отметил Сергей Рябков.

Политолог Сергей Рогов назвал предложение Трампа по трехсторонке «странным».

«Мы хотим сократиться до уровня Китая? Нет, спасибо. Хотим, чтобы он нарастил вооружение? Нет, спасибо, не надо. Тем более что Китай отказывается… А если он согласится? Тогда можно сказать, что и Англия с Францией должны участвовать в таких переговорах, и впервые вынудить сразу пять ядерных держав принять участие в обсуждении проблемы вооружения», — говорит он.

Впрочем, представить, будто все страны сумеют договориться до заключения соглашения, вряд ли возможно. Двухсторонние отношения России и США предполагают понятный и очевидный паритет в вооружении, но при наличии более двух участников соглашения возникнут сложности в договоренностях.

Россия из последних сил сохраняет дипломатический оптимизм.

«Рассчитываем, что у нас все же получится урегулировать с американской стороной проблемы, связанные с выполнением ею договора, и выйти на его продление, — сказал Сергей Рябков. — Не хотелось бы, чтобы в феврале 2021 года из-за деструктивной линии США мир впервые за последние десятилетия оказался бы в ситуации отсутствия каких-либо серьезных договорных инструментов взаимного контроля над стратегическими наступательными вооружениями двух крупнейших ядерных государств».

Но при всем стремлении сдержать гонку вооружений и сохранить СНВ-3 Россия заинтересована в договоре ровно настолько, насколько и коллеги из США. Если на другой стороне планеты откажутся продлевать соглашение, трагедией для России это не станет, считает представитель МИД РФ. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин заявил об обеспеченности обороноспособности страны на среднесрочную перспективу.

В прекращении действия Договора СНВ-3 будет мало положительного, но это не будет выбором России, заявляют представители нашей страны. Российские настроения озвучены, ясны и понятны. Далее вся ответственность будет лежать на США, считают в России.