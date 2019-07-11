Госдума поддержала проект о повышении предельного возраста службы в ОВД

Москва, 11 июля. Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о повышении предельного возраста пребывания на службе для сотрудников органов внутренних дел.

Согласно проекту закона, предельный возраст пребывания на службе в ОВД может быть увеличен с 60 до 65 лет для сотрудников, имеющих звание генерал-лейтенанта полиции, генерал-лейтенанта внутренней службы, генерал-лейтенанта юстиции, генерал-майора полиции и других. Предельный возраст для полковников предлагается повысить с 55 до 60 лет, а для майоров и подполковников – до 55 лет.

В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что инициатива призвана обеспечить комплектования должностей и сохранение квалифицированного кадрового ядра сотрудников. Кроме того, повышение предельного возраста сотрудников ОВД связано с демографической ситуацией и увеличением активного периода жизни граждан.

Также проект предполагает введение дополнительных выходных дней для ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с детства. Кроме того, в случае временной нетрудоспособности сотрудника его отпуск может быть продлен или перенесен.

Ранее Госдума приняла закон о социальном предпринимательстве. Автором инициативы выступило правительство РФ. Документом, в частности, вводятся сами понятия «социальное предпринимательство» и «социальное предприятие».