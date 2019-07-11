Тело федеральной судьи обнаружено в центре Волгограда

Волгоград, 11 июля. Федеральная судья Волжского городского суда обнаружена мертвой в центре Волгограда, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Тело 48-летней женщины обнаружили прохожие возле многоэтажного дома на улице Пархоменко в центре Волгограда. Погибшая занимала должность судьи Волжского городского суда Волгоградской области. По предварительным данным, женщина выпала из окна квартиры, которая расположена на 15-м этаже. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, которым предстоит выяснить все обстоятельства трагедии.

Стоит отметить, что погибшая являлась одной из самых опытных федеральных судей Волгоградской области. Судья занималась рассмотрением дел по особо тяжким преступлениям. В момент гибели судья находилась в отпуске.