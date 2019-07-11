Власти Дубая разрешили туристам пить алкоголь

Дубай, 11 июля. Власти Дубая ввели 30-дневную бесплатную лицензию на алкоголь для иностранных туристов, об этом сообщает газета Khaleej Times.

«В Дубае иностранным туристам теперь предлагается бесплатная 30-дневная лицензия на алкоголь», — сообщает газета.

Власти эмирата утверждают, что лицензия позволит туристам употреблять спиртное на законных основаниях. При этом туристу должно быть не менее 21 года, и он не должен быть мусульманином.

Как сообщила сеть розничных магазинов по продаже алкоголя Maritime and Mercantile International (MMI) на своем сайте, для получения лицензии путешественнику необходимо прийти в любой магазин сети с паспортом, оформить заявление и поставить подпись. Компания сделает копию паспорта туриста и визы, после чего иностранцу выдадут правила употребления алкоголя в Дубае.