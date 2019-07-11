Двум русским немцам отказали в получении гражданства РФ из-за измененных имен

Москва, 11 июля. Двое русских по происхождению мужчин, проживающие в Германии, решили вернуться на родину. Однако получить гражданство им не удалось, так как при переезде имена были изменены на немецкие.

Владимир Динер рассказал телеканалу «360», что он и Павел Фрицлер родились в России, но затем переехали жить в Германию. Согласно германскому праву, написание их имен было изменено: Владимир стал Вальдемаром (Waldemar), а Павел — Паулем (Paul).

Решив вернуться на Родину, мужчины подали документы на получение гражданства по программе носителей русского языка. Однако от них потребовали справку о соответствии немецких имен русским. Ничего подобного мужчины предоставить не смогли, поскольку, когда они переехали в Германию, имена менялись автоматически, и изменения никак не фиксировались.

Вальдемар и Пауль не намерены сдаваться и верят, что вскоре смогут вернуться в Россию.

Ранее сообщалось о семье Грисбах, которым пришлось бежать из Германии из-за политики Берлина в отношении прав родителей и детей. 4 июля МВД России сообщило, что было принято решение о предоставлении семье Грисбах временного убежища на территории РФ.

В Россию Грисбахи приехали в 2015 году по туристической визе и с тех пор пытались получить временное убежище. Карола, бабушка, рассказала, что была вынуждена подписывать определенные бумаги, ограничивающие ее права в отношении внука. Законы современной Германии она сравнила с нацистскими.