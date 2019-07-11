«Яндекс» протестирует беспилотник на базе Hyundai Sonata на дорогах Москвы

Москва, 11 июля. Компания «Яндекс» и производитель автомобильных компонентов Hyundai Mobis разработали беспилотник на базе модели Hyundai Sonata 2020.

Прототип беспилотного автомобиля уже создан. В настоящее время завершается его испытание на закрытом полигоне. После этого разработчики намерены проверить его в действии на открытых дорогах. Для этого уже выделены четыре локации — вылетные магистрали, МКАД и ТТК, спальные районы и центр Москвы.

Модель создана на базе Sonata 2020. «Яндекс» в рамках этого проекта предоставил свою экспертизу в области машинного обучения (machine learning), а также компьютерного зрения (computer vision). Hyundai Mobis в свою очередь поделилась опытом создания компонентной базы для беспилотников с обеспечением работы необходимого софта.

Испытания на открытых дорогах, вероятно, стартуют эти летом. До конца текущего года «Яндекс» планирует вывести на дороги общего пользования более сотни беспилотников.

Напомним, в ноябре прошлого года премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении с 1 декабря эксперимента по эксплуатации беспилотников на дорогах общего пользования в ряде мест Москвы и Татарстана. Эксперимент рассчитан на три года.

Ранее генеральный директор «Яндекс.Такси» Даниил Шулейко сообщил, что пассажирам представят возможность самостоятельно выбирать музыку из сервиса «Яндекс. Музыка» во время поездки и слушать ее через аудиосистему автомобиля.