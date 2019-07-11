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«Яндекс» протестирует беспилотник на базе Hyundai Sonata на дорогах Москвы

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«Яндекс» протестирует беспилотник на базе Hyundai Sonata на дорогах Москвы

Москва, 11 июля. Компания «Яндекс» и производитель автомобильных компонентов Hyundai Mobis разработали беспилотник на базе модели Hyundai Sonata 2020.

Прототип беспилотного автомобиля уже создан. В настоящее время завершается его испытание на закрытом полигоне. После этого разработчики намерены проверить его в действии на открытых дорогах. Для этого уже выделены четыре локации — вылетные магистрали, МКАД и ТТК, спальные районы и центр Москвы.

Модель создана на базе Sonata 2020. «Яндекс» в рамках этого проекта предоставил свою экспертизу в области машинного обучения (machine learning), а также компьютерного зрения (computer vision). Hyundai Mobis в свою очередь поделилась опытом создания компонентной базы для беспилотников с обеспечением работы необходимого софта.

«Яндекс» протестирует беспилотник на базе Hyundai Sonata на дорогах Москвы

Испытания на открытых дорогах, вероятно, стартуют эти летом. До конца текущего года «Яндекс» планирует вывести на дороги общего пользования более сотни беспилотников.

Напомним, в ноябре прошлого года премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении с 1 декабря эксперимента по эксплуатации беспилотников на дорогах общего пользования в ряде мест Москвы и Татарстана. Эксперимент рассчитан на три года.

Ранее генеральный директор «Яндекс.Такси» Даниил Шулейко сообщил, что пассажирам представят возможность самостоятельно выбирать музыку из сервиса «Яндекс. Музыка» во время поездки и слушать ее через аудиосистему автомобиля.

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