Вашингтон, 11 июля. Приоритетными направлениями военной модернизации США является развитие ядерных и гиперзвуковых вооружений, космических систем и искусственного интеллекта, об этом заявил кандидат на пост главы комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.

В ходе выступления на слушаниях в комитете по делам ВС Сената Конгресса США, Милли заявил, что на посту главы комитета намерен развивать указанные направления военной модернизации. Кроме того, он отметил, что выступает за сохранение ядерной триады США: стратегической авиации, межконтинентальных баллистических ракет и атомных подводных ракетоносцев, сообщает ТАСС.

Милли в письменных ответах на вопросы законодателей заявил, что считает диалог между США и Россией крайне важным для снижения риска «непреднамеренной эскалации» и просчетов. Кандидат на пост главы комитета подчеркнул, что Вашингтону необходимо поддерживать усилия по стратегической стабильности для того, чтобы снизить риск конфликта с РФ. Милли добавил, что, по его мнению, Пентагон располагает достаточными ресурсами для противодействия России.

Ранее сенатор Владимир Джабаров в комментарии Федеральному агентству новостей заявил, что американские военные завидуют ядерным успехам России, поэтому и обвиняют ее в агрессии. Он напомнил, что «военная доктрина носит сугубо оборонительный характер, о чем неоднократно заявлял верховный главнокомандующий России».