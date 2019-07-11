Бурджанадзе назвала справедливым решение суда ЕС об отмене санкций против Януковича

Тбилиси, 11 июля. Экс-глава парламента Грузии, лидер оппозиционного «Демократического движения» Нино Бурджанадзе назвала справедливым решение суда ЕС отменить санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Бурджанадзе напомнила, что введение санкций против Януковича было инициировано украинскими властями, после государственного переворота в Киеве. По ее словам, данные санкции являлись политическим преследованием Януковича со стороны новых украинских властей.

«Этот процесс, от начала и до конца, был политическим процессом против экс-президента, открыто направленным против России. В связи с этим я уверена, что суд принял справедливое решение», — пояснила Бурджанадзе.

Ранее стало известно, что суд Европейского союза принял решение об отмене санкций против экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения. В частности, суд отменил ограничительные меры, которые действовали в отношении сына Януковича Александра, экс-главы фискальной службы Украины Александра Клименко, бывшего вице-премьера Сергея Арбузова, экс-генпрокурора Виктора Пшонки и его сына Артема Пшонки, а также бывшего главы администрации президента Украины Андрея Клюева, передает «НьюИнформ».

Бывшие украинские политики были внесены в санкционный список Европейского союза в 2014 году. Ограничительные меры предполагали замораживание их финансовых активов. Санкции были введены на основании уголовных дел о растрате государственных средств. При этом Янукович неоднократно заявлял, что данные уголовные дела являются заказными политически мотивированными, так как он не выводил никаких средств за рубеж.