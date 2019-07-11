В Госдуме рассказали о возможных последствиях телефонного разговора Путина и Зеленского

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили урегулирование конфликта в Донбассе и возвращение удерживаемых с обеих сторон лиц. В Госдуме рассказали о возможных последствиях этой беседы.

Телефонный разговор между Путиным и Зеленским состоялся по инициативе украинской стороны. Как уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, во время беседы президенты договорились о продолжении совместной работы по урегулированию на юго-востоке Украины и возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц на уровне экспертов.

«Также обсуждалась возможность продолжения контактов в нормандском формате», — добавил Песков.

На сайте украинского президента сообщается, что «ключевым вопросом телефонного разговора было освобождение пленных военных моряков».

«Также речь шла о возвращении других украинских граждан, содержащихся на территории РФ. Кроме того, стороны обсудили продолжение переговоров в нормандском формате», — отметила пресс-служба Зеленского.

Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов в комментарии Федеральному агентству новостей выразил осторожную надежду на то, что телефонная беседа Путина и Зеленского станет первым шагом на пути к прекращению огня в Донбассе и налаживанию отношений между Москвой и Киевом.

«Несмотря на сложные взаимоотношения России и Украины, Владимир Путин не мог не отреагировать на предложение Зеленского о возобновлении переговорного процесса по Донбассу. Путин не раз подчеркивал, что Россия не отказывается ни от каких контактов, которые могут поспособствовать мирному процессу. Другое дело, насколько ожидаемо это было для самого Зеленского. Ведь, предлагая расширить нормандский формат за счет уходящей хромой утки Терезы Мэй и американских деятелей, он вряд ли рассчитывал, что Россия на это пойдет. Потому что это нелогично. При чем тут вообще США, которые не имеют с Украиной границ и даже не находятся в Европе? Так что я считаю, что предложение Зеленского лишь продемонстрировало вассальную зависимость Украины и несамостоятельность ее президента. Но тут надо отдать должное нашему президенту, который показал, что заинтересован в принятии решений по установлению мира в регионе, где проживают русские, даже с государством-инвалидом и его старшими братьями», — заметил Виталий Милонов.

По мнению парламентария, после телефонного разговора между Путиным и Зеленским, по логике, должна состояться встреча по Донбассу.