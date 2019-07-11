В Грузии подсчитали сумму ущерба в случае введения российских санкций

Тбилиси, 11 июля. Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава назвала сумму ущерба стране в случае введения российский санкций.

По мнению Турнавы, при запрете импорта грузинских вин и воды, ограничении платежных переводов и приостановке авиасообщения ее страна понесет убытки стоимостью 4 миллиарда лари или 88,23 миллиарда рублей. Министр уточнила, что почти половина из этой суммы — стоимость ущерба туризму. Его она оценила в 44 миллиарда рублей.

Турнава добавила, что приостановка авиасообщения уже сказалась на туристическом потоке. Нехватка иностранных гостей наблюдается в Аджарии, передает «Грузия Online». Министр выразила желание, чтобы грузинские курорты были более загруженными.

Она убеждена, что на ухудшение всех показателей оказывают влияние безответственные заявления и агрессивная риторика, пишет «Газета.ru».

Напомним, в июне грузинские радикалы вышли на митинги в Тбилиси против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. К ним присоединилась оппозиция Грузии, требуя отставки правительства. Из-за небезопасной ситуации в соседней стране российский президент приостановил авиасообщение между государствами с 8 июля.

7 июля грузинский ведущий Георгий Габуния позволил себе в эфире «Рустави 2» нецензурное обращение к президенту России. Его поступок вызвал возмущение не только со стороны россиян, но и грузин. Госдума РФ в свою очередь предложила правительству и главе гсоударства запретить импорт в Россию вина и минеральной воды из Грузии, а также ограничить денежные переводы.

Ранее потери Грузии от эмбарго России эксперты оценивали в миллиард долларов.