Пошел пятый год, как в украинских застенках по несправедливому приговору суда томится Денис Шатунов — один из активных участников одесского «Куликова поля», осужденный на 10 лет за разговоры о желании отомстить за убитого 2 мая 2014 года националистом Сергеем Ходияком друга Евгения Лосинского.

Участник лагеря антимайдана «Куликово поле» в Одессе, политзаключенный Денис Шатунов осужден за разговор, в котором он высказывал мысли о мести радикалу, стрелявшему 2 мая 2014 года в центре Одессы по безоружным людям. Среди жертв националиста — друг Дениса, Евгений Лосинский, погибший от полученных ранений.

Кроме того, Ходияк ранил журналиста и еще одного человека. Это только те пострадавшие, о которых известно. При этом евромайдановец не был привлечен к уголовной ответственности и до сих пор разгуливает на свободе, а за несостоявшееся покушение на него посадили друга его жертвы — Дениса Шатунова, который обмолвился о планируемой мести.

У Дениса — хронический гепатит В, уже за решеткой появился хронический гастрит, испортилось зрение и возникли проблемы с сердцем — было несколько приступов, из-за чего мужчина уже не раз оказывался в тюремной больнице. Кроме того, обострился гепатит В, и Шатунова нужно срочно лечить. Лечение это не из дешевых, но делать это надо, и как можно быстрее, иначе последствия могут быть плачевными.

Все эти проблемы требуют решения, и единственная надежда семьи — на помощь неравнодушных людей. Бабушка, мать, жена и дочь ждут его и очень хотят, чтобы он вернулся здоровым и как можно скорее. Его главная надежда — на обмен. Но пока заметных подвижек в Минске по этому вопросу добиться не получается.

Федеральное агентство новостей пообщалось с Денисом Шатуновым письменно через его супругу, которая навещает заключенного.

— Как продвигается ситуация с обменом?

— Да пока, если честно, то никак. Никаких результатов пока нет.

— Куда за последнее время вы обращались, какова была реакция?

— Общался с уполномоченным по правам человека в Луганской Народной Республике Ольгой Кобцевой и главой центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном. Ответ пока что везде одинаковый — «Мы работаем над этим». Донецкому омбудсмену Дарье Морозовой не писали, так как ответа от нее чаще всего нет.

— Как вам лично кажется, с чем связано происходящее?

— Ну, я думаю, пока две причины. Первая — это то, что в Минске не могут определиться со списками. И вторая — это то, что Украина не хочет отдавать таких, как я, с особо тяжкими статьями.

— Но ведь меняют же ополченцев, а там статьи куда тяжелее!

— Тут загвоздка в том, что на Украине считают, что многие не имеют отношения к конфликту…

— В том числе вы?

— Да, у меня и у многих других — криминальная статья.

— Вы будете продолжать добиваться обмена?

— Да, я не оставляю надежды на это, но пока шансов, к сожалению, немного.

— Как оцениваете условия содержания — как кормят, дают ли гулять, медпомощь и т. д.?

— Мне повезло чуть больше, чем остальным. С условиями содержания нормально, прогулки — час в день, питание — терпимо, а вот с медициной туго, все приходится делать самому.

— Самому — это как?

— Медикаменты покупаются за свой счет. Если анализы нужно сдать более сложные, то тоже за свой счет.

— У вас какие-то проблемы со здоровьем? В предыдущих беседах мы этот вопрос затрагивали лишь вскользь…

— Да. У меня проблемы с сердцем, было несколько приступов. Самое тяжелое сейчас — это то, что у меня обострился мой хронический вирусный гепатит В. Кроме того, село зрение и напоминает о себе гастрит. С гепатитом очень трудно. Говорил с врачом знакомым, и он сказал, что нужно срочно это лечить, так как последствия могут быть очень плохие.

— То есть ради сохранения жизни и здоровья нужно торопиться с обменом, чтобы начать полноценное лечение?

— Да. Я сейчас пытаюсь лечиться тут, но как всегда все упирается в финансы.

— В среднем о суммах какого масштаба идет речь? Ну, скажем так, сколько в месяц уходит на лечение?

— Сейчас с обострением гепатита около — 400-500 у. е.

— Насколько трудно справляться с такими затратами вашей семье?

— Если не знакомые, то мы бы не справились, это на сегодняшний день неподъемные для меня суммы… Я до этого обострения как-то не сильно занимался своим здоровьем, мне было важнее здоровье жены и дочки. Вот и запустил это все у себя. Мне стыдно это говорить, но я прошу помощи у неравнодушных.

— Что вам хотелось бы сказать людям, которые находятся сейчас на территории, на территории Украины, Народных Республик и РФ?

— Хочу сказать, чтоб перестали лить на друг друга грязь и обвинять друг друга в работе на те или иные структуры. Ребята, все эти ссоры — только на пользу врагу. Победим — и тогда можно будет разбираться, кто прав, а кто нет. Сейчас нужно сплотиться как можно сильнее и победить. Берегите себя и своих близких!

ФАН дозвонилось до омбудсмена ЛНР Ольги Кобцевой и расспросило, как продвигается ситуация с обменом, о котором так много говорится в последнее время.

«Он в списках есть. Его требуют на освобождение. Денис Шатунов идет в списках по Донецку, потому что его супруга написала заявление в Донецке и только потом приехала к нам. Но мы его обязательно заберем!» — сообщила она.

По словам Кобцевой, промедление с обменом связано с политической волей Украины.

«Для того чтобы сегодня произошел обмен, Украина должна принять политическое решение, — объяснила она. — Наша позиция по Минску, «всех установленных на всех установленных», остается неизменной. В рамках Минского переговорного процесса записано «всех на всех». Но сегодня мы эту норму выполнить не можем, потому что Украина не выполнила политическое решение и не внесла изменение в законодательство. Из-за этого ДНР и ЛНР заняли позицию, что мы меняем людей — тех, кого мы уже установили — на тех, чье нахождение у себя установила Украина. То есть по формуле «всех установленных на всех установленных».

При этом собеседница ФАН констатирует, что украинская сторона в преддверии парламентских выборов украинская сторона опять схитрила.

«Если предыдущая команда делила людей на категории — иностранцы, осужденные по особо тяжким статьям и т. д., то сейчас новые представители Украины начинают хитрить, предлагая нам поэтапный обмен. И из-за того, что на Украине нет политического решения, выполнить минские соглашения хотя бы в части обмена «всех установленных на всех установленных» не получается», — говорит она.

Реквизиты для перевода

Помочь семье Дениса Шатунова можно, перечислив средства по следующим реквизитам.

Карты жены Дениса, Анны:

Сбербанк России — 4276 4600 4772 1415

Монобанк — 5375 4141 1266 2647

Пивденний — 5353 0500 0152 6778

Приватбанк — 5168 7426 0629 2880 (Герасимчук Анна Васильевна, бабушка Дениса, находится под его опекой)

Webmoney — R030106892280 (рубли), Z324190868766 (доллары)

PayPal — anilevch@gmail.com

Яндекс-кошелек — 410016687654320