Писатель Гандон помог жителю Украины выиграть суд у чиновника

Киев, 11 июля. Житель Украины через суд оспорил свое право называть мэра города Тетиева Киевской области «гандоном». В суде он доказал, что при споре с чиновником имел ввиду французского писателя Ива Гандона.

Как сообщает украинское издание «Судебный репортер», инцидент произошел в апреле: в Тетиеве проходило общественное собрание по поводу зарыбления местной речки. Мужчина указал на мэра, заявив, что такие «гандоны» как он, пишут неправду.

Чиновник оскорбился и решил обратиться в суд. Жителя Тетиева признали виновным в хулиганстве и оштрафовали на 51 гривну.

Ответчик не стал мириться с подобным решением и подал апелляцию. В суде он доказал, что в том случае имел в виду французского писателя-фантаста Ива Гандона, «поскольку считал, что его оппонент, как французский писатель, рассказывает фантастические вещи».

Суд не нашел убедительных доказательств того, что мужчина хотел оскорбить чиновника и встал на его сторону.

Отметим, 3 июля Верховная рада Украины зарегистрировала законопроект о противодействии сквернословию. В народе его прозвали «законом о дематюкации». Согласно документу, под нецензурной бранью или сквернословием предлагается понимать «ненормативную брань, перечень слов и выражений, который утверждается кабинетом министров Украины». Предлагается считать нецензурным слово даже при изменении одной буквы.

Наказание за нецензурную лексику или «оскорбительное приставание к гражданам» в эфире ТВ, других СМИ, при публичных выступлениях или в Сети составит от 680 до 1275 гривен. Штраф может быть заменен на общественные или исправительные работы.