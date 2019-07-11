МИД РФ назвал дикими протесты Эстонии и Латвии против салютов в Москве

Москва, 11 июля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала дикой реакцию властей Эстонии и Латвии на праздничный салют в Москве по случаю освобождения Таллина и Риги от немецко-фашистских захватчиков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее стало известно, что 22 сентября и 13 октября в Москве будет дан праздничный салют в честь 75-летия освобождения Таллина и Риги от фашистских захватчиков. Данные мероприятия вызвали возмущение со стороны властей Эстонии и Латвии.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу назвал «провокационным шагом» планы РФ устроить салют в честь освобождения Таллина от фашистов. Кроме того, Рейнсалу сравнил освобождение Эстонии от фашистов советскими войсками с «повторной оккупацией» страны.

10 июля министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах России Вадима Васильева, выразив ему протест в связи с планами дать праздничный салют по случаю освобождения Риги советскими войсками.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила недоумение в связи с заявлением министра иностранных дел Эстонии, отметив, что Москва не обязана спрашивать разрешение у Таллина на проведение каких-либо праздничных мероприятий.

«Данный демарш отражает абсурдную, и слово кощунственную здесь тоже подойдет, линию властей упомянутых стран. Я еще раз хочу сказать всем, кто не знает или забыл, что миллионы жителей планеты будут вместе с Россией праздновать юбилейную дату величайшей в истории Победы над фашизмом», — заявила Захарова.

Представитель МИД РФ также назвала дикими и неприличными попытки Таллина и Риги указывать властям России, что им делать на своей территории.

«Тем более в таких словах и формулировках — это звучит просто дико», — подчеркнула Захарова.

Ранее министерство обороны России сообщило, что в 2019 году в Москве будут даны 11 праздничных салютов в честь 75-летия освобождения от фашистов Одессы, Севастополя, Минска, Вильнюса, Бреста, Каунаса, Кишинева, Бухареста, Таллина, Риги и Белграда.