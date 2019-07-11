Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
ФАН-ТВ

Почти 50 иностранных делегаций посетили IX Военно-морской салон. ФАН-ТВ

41
0 Оставить комментарий

В Петербурге в девятый раз собираются представители ведущих мировых компаний, работающих в сфере судостроения, радиоэлектроники, систем безопасности и вооружения для военно-морского флота. В этом году прибыли 48 делегаций из 35 стран.Почти 50 иностранных делегаций посетили IX Военно-морской салон. ФАН-ТВ

Зампредседателя по вопросам оборонно-промышленного комплекса, Юрий Борисов, отметил, что Северная столица как нельзя лучше подходит для проведения мероприятия такого масштаба.

Почти 50 иностранных делегаций посетили IX Военно-морской салон. ФАН-ТВ

«Здесь сосредоточены ведущие российские судостроительные предприятия и имеется развитая инфраструктура», — отметил эксперт.

Программа Международного военно-морского салона дает уникальную возможность обсудить тенденции современного судостроения, развития рынка военно-морской техники, вооружения, систем навигации и связи.

Почти 50 иностранных делегаций посетили IX Военно-морской салон. ФАН-ТВ

«Петербургский судостроительный кластер очень востребован и обладает самыми передовыми технологиями. Он не только строит корабли, но и поставляет оборудование и передовые системы», – подчеркнул врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

Почти 50 иностранных делегаций посетили IX Военно-морской салон. ФАН-ТВ

В выставочных павильонах «Ленэкспо» и у причала комплекса представлено все, что составляет оборонно-промышленный комплекс России. Кроме этого посетители салона могут познакомиться также с прорывными идеями зарубежных коллег.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров