Москва, 11 июля. Вмешательство внешних игроков во внутренние дела Судана осложняет урегулирование политического и экономического кризисов в этой стране, считает африканист Александр Зданевич.

По словам эксперта, Россия заняла в отношении Судана взвешенную позицию: Москва не приемлет внешнее давление, ультиматумы, и тем более вмешательство в дела африканской страны.

Зарубежные игроки стремятся использовать природные ресурсы Судана и его выгодное расположение в своих колонизаторских интересах. Прежде всего, на влияние в Судане претендуют ОАЭ, Китай и Саудовская Аравия. Конкурировать с этими государствами пытаются Турция и Катар, которые ранее подписали соглашение об инвестициях в строительство порта в городе Суакин.

Зданевич подчеркнул, что давление на Судан возрастает по всем направлениям: от политического до экономического. При этом ситуация в Большом и Южном Судане далека от стабильной.

«Проблемами пользуются все, кто притянут по разным поводам к Красноморскому бассейну, к проблемам региона. Они намерены при любой удобной возможности обернуть в свою пользу сложившуюся нестабильность», — заявил Зданевич в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

Кроме того, вмешиваться в дела Судана продолжает и Запад по главе с США. Руководитель департамента стран Азии и Африки Института политических исследований Арсений Григорьев отметил, что обеспечить невмешательство в дела Судана крайне сложно, слишком много игроков заинтересованы во влиянии на страну.

Позиция Москвы кардинально отличается от других заинтересованных акторов. Россия считает главным условием нормализации ситуации в стране проведение выборов и усмирение провокаторов. При этом в МИД РФ считают, что урегулирование внутриполитических противоречий является исключительно делом самих суданцев.

«Мы пытаемся для себя на будущее сохранить эту площадку, поэтому не станем размахивать в Судане мечом», — считает эксперт.

Зданевич подчеркнул, что подход Москвы с экономической и политической точек зрения оправдан. Россия не намерена выступать в роли «полицейского государства» и навязывать собственный взгляд на преодоление кризиса. Москва взаимодействует со всеми сторонами конфликта.