Пургин объяснил, почему с приходом Зеленского обстрелы Донбасса только усилились

Экс-спикер парламента Донецкой Народной Республики Андрей Пургин сообщил, что Владимир Зеленский развязал руки ВСУ, что привело к увеличению обстрелов Донбасса.

Ранее военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков сообщил о первой погибшей мирной жительнице Донбасса с момента инаугурации президента Украины Владимира Зеленского.

«Сегодняшним обстрелом ВСУ новый президент Украины Владимир Зеленский открыл свой личный «черный список» убитых мирных жителей Донбасса», — написал журналист в Telegram-канале.

При этом Сладков назвал украинского лидера более «кровожадным», чем экс-президент Петр Порошенко. Военный корреспондент добавил, что за один день украинские военные выпустили по территории Юго-востока больше 300 снарядов и мин, в результате чего погибла женщина, и несколько десятков домов оказались разрушены.

«Владимир Зеленский, на этих кадрах — первый убитый при вашем президентстве житель Донбасса», — обратился к президенту Сладков.

Бывший спикер парламента Донецкой Народной Республики Андрей Пургин сообщил корреспонденту Федерального агентства новостей, что не совсем согласен с Александром Сладковым.

«Я не совсем согласен с Александром по поводу того, что Зеленский более кровожадный, чем Порошенко. Дело в том, что Зеленский просто дал больше возможностей ВСУ, они сами решают свои вопросы, к тому же он поставил командующим человека, который вел нацистов в Иловайск, после которого получился «Иловайский котел» и т.д. Он просто, в связи, возможно, со своей нерешительностью, в связи еще с чем-то, пытается быть святее папы римского, он хочет быть большим патриотом, чем другие патриоты. И поэтому он больше и больше дает возможностей военным на линии соприкосновения, не ограничивая их», — заявил Пургин.

Вице-премьер выразил уверенность, что именно вооруженные силы должны подчиняться политике, а не наоборот, иначе выходит, что «хвост начинает вилять собакой».

«Сегодня на Украине военная обстановка создает политические поводы, и это слабость Зеленского, а не кровожадность. Это привело к тому, что обстрелы народных республик только усилились. И если раньше для того, чтобы начать атаку, была целая цепочка каких-то согласований в ВСУ, то сейчас, по заявлению Зеленского, украинские военные могут сами принимать решения об атаке. Все решается в оперативном режиме, военным штабом. Это больше слабость его как президента. Слабость непонимания, что военная ситуация не должна создавать политические поводы, и все должно быть наоборот», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, обстрел был произведен после требования украинского президента усилить активность в зоне конфликта. Накануне Владимир Зеленский обратился к Генштабу Украины с просьбой «жестко отвечать на провокации». А ведь ранее, во время своей предвыборной кампании, Зеленский не раз обещал закончить войну в Донбассе, однако с приходом к власти кардинально изменил риторику и стал призывать к «жестким действиям». Другими словами, новый глава Украины не выполняет своих предвыборных обещаний.