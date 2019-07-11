Обнаружен маскирующийся под WhatsApp опасный вирус

Москва, 11 июля. Аналитики израильской компании Check Point Research обнаружили опасный вирус, маскирующийся на устройствах под популярные приложения.

В компании рассказали, что программа «Агент Смит» заражает телефон, используя уязвимости операционной системы Android. Вирус попадает на устройство, когда пользователь скачивает приложения. Попав на смартфон, программа маскируется под иконки уже установленных приложений, вроде мессенджера WhatsApp или браузера, и рассылает навязчивую рекламу.

По данным аналитиков, от зловредного ПО пострадали более 25 миллионов пользователей, в том числе и в России. Больше всего пользователей, пострадавших от вируса, в Индии – около 15 млн пользователей. Эксперты обнаружили приложение в Google Store. В компании заявили, что уже удалили приложение из магазина.

Ранее в работе сетей Facebook, Instagram и мессенжера WhatsApp произошел сбой. Эксперт IT-компании «КРОК» отметил, что виной могут быть вирусы и DDoS-атаки.