Климкин отреагировал на отказ Рады уволить его строкой из песни Hotel California

Киев, 11 июля. Глава МИД Украины Павел Климкин отреагировал на отказ Рады отправить его в отставку строкой из песни группы Eagles Hotel California. Сообщение министр опубликовал в социальных сетях.

Украинский парламент в четверг снова отказался уволить главу внешнеполитического ведомства. Проект постановления поддержали только 160 парламентариев, для его принятия необходимо минимум 226 голосов.

Климкин констатировал, что Верховная рада в очередной раз «не смогла справиться с голосованием» в поддержку его отставки.

«Слушаю музыку. Забавно, как Hotel California старых-добрых Eagles перекликается с нашим сюрреализмом. You can check out anytime you like, but you can never leave («Вы можете выписаться в любое время, но никогда не сможете уйти»). Ну, а я в отпуске», — написал министр.

Мене знову не звільнили. Ну, а я у відпустці. Слухаю музику.

“You can check out anytime you like, but you can never leave…” https://t.co/2u7OTQthMA — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 11 июля 2019 г.

Напомним, украинский государственный деятель и дипломат занимает пост главы министерства иностранных дел с 19 июня 2014 года. 14 апреля 2016 года правительство Украины было отправлено в отставку, однако в новом кабмине Владимира Гройсмана Климкин сохранил должность главы внешнеполитического ведомства.

Дипломат впервые попросил об отставке в середине мая. Он также завил о намерении принять участие в досрочных выборах в Верховную раду. 30 мая президент страны Владимир Зеленский внес в парламент представление об увольнении министра, однако депутаты не поддержали его отставку.

Зеленский затем повторно попросил Раду отправить в отставку Климкина. Как сообщил замглавы администрации президента Руслан Рябошапка, президент подписал представление об отставке министра и предложил парламенту назначить на пост главы МИД Украины Вадима Пристайко.

Глава Украины также требовал привлечь к дисциплинарной ответственности министра иностранных дел. Причиной стало то, что Климкин не согласовал с Зеленским ответ на ноту МИД РФ по украинским морякам, задержанным в территориальных водах России в Керченском проливе.

Кроме того, президент поставил в упрек министру, что узнает о действиях внешнеполитического ведомства страны из Интернета. 1 июля глава украинского МИД проинформировал о решении уйти в «политический отпуск».