Адвокат Януковича объяснил, почему суд ЕС снял санкции с экс-президента Украины

Москва, 11 июля. Адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича Александр Горошинский одобрил снятие санкционных мер Европейского союза со своего подопечного. Об этом он заявил в интервью Федеральному агентству новостей.

«Это прецедентное решение», — отметил Горошинский.

По его словам, само решение Европейского суда является абсолютно законным.

«Европейский суд сказал, что уголовное преследование Виктора Януковича на Украине является политически мотивированным», — добавил юрист.

Как подчеркнул Горошинский, суд также сказал о том, что компетентный орган Европейского союза, вводивший ограничительные меры, обязан был провести тщательную проверку. В частности, компетентные органы ЕС обязаны были проверить те факты, которые украинская сторона предоставляла для основания этих ограничительных мер.

«Европейский союз, применив санкции, эти факты не проверил, чем нарушил закон», — констатировал адвокат бывшего украинского президента.

Именно по этим причинам европейским правосудием и были отменены данные ограничительные меры в отношении Виктора Януковича и его окружения.

«Суд указал, что уголовное преследование Виктора Януковича на Украине является политически мотивированным», — подытожил Александр Горошинский.

Ранее стало известно, что суд Европейского союза принял решение снять санкции, наложенные ранее на экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом общественность была уведомлена пресс-службой судебной инстанции.

В сообщении суда говорится об аннуляции заморозки фондов «семи членов бывшего украинского правящего класса, включая Виктора Януковича, бывшего президента Украины». Судом были сняты санкционные меры с Виктора Януковича, Александра Януковича, Александра Клименко, Сергея Арбузова, Виктора Пшонки, Артема Пшонки и Андрея Клюева.