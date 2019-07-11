Москва, 11 июля. Президент Украины Владимир Зеленский позвонил российскому лидеру Владимиру Путину, сообщил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

Зеленский дозвонился до Путина и впервые провел с ним беседу по телефону. Как подтвердили в Кремле, переговоры состоялись по инициативе украинской стороны.

В ходе разговора президенты двух стран коснулись вопросов урегулирования ситуации на юго-востоке Украины, где с 2014 года продолжается гражданская война. Была поднята тема совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон конфликта лиц, уточнил пресс-секретарь российского лидера.

«Достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов», — заметил Песков.

Президенты обсудили возможность продолжения контактов по разрешению конфликта в Донбассе в нормандском формате.

Напомним, в 2014 году жители некоторых регионов Донбасса — нынешних ДНР и ЛНР — отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. Киев начал силовую операцию на юго-востоке страны. По данным ООН, за время гражданской войны в Донбассе погибли около 13 тысяч человек.

Для урегулирования ситуации были заключены минские соглашения, гарантами выполнения которых выступают Франция, Германия, Украина и Россия. Однако за годы действия договора украинская сторона не выполнила практически ни одного его пункта. В частности, в Донецкой и Луганской Народных Республиках продолжаются обстрелы со стороны украинской армии.