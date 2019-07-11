Вахтерша, сообщившая о пожаре на ТЭЦ в Мытищах, погибла в огне. ФАН-ТВ

В пожаре на территории ТЭЦ-27 в Мытищах погиб человек. Жертвой оказалась сообщившая о пожаре женщина, работавшая вахтершей на предприятии. Пострадали 13 человек.

Напомним, о возгорании сообщили примерно в 14.00 в четверг. Пламя охватило площадь в 600 кв. м.

По предварительным данным, на несколько часов без света остались, по меньшей мере, два жилых квартала Мытищ, возведенных для сотрудников станции. Их дома получают энерго- и водоснабжение напрямую с ТЭЦ-27.

«Сама станция не пострадала. В настоящее время ТЭЦ работает по диспетчерскому графику», — рассказал директор предприятия Олег Макаров.

Пожар был ликвидирован в 15.43 по московскому времени. Большинство пострадавших отказались от госпитализации, один был доставлен в московскую больницу. По предварительной версии, причиной возгорания стала утечка газа.