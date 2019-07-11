ФАН разъясняет: «Эхо Москвы» запугивает москвичей радиацией

Авторы «Эха Москвы» со ссылкой на материал «Коммерсанта» опубликовали новость о том, что участки земли, на которых в столице планируется строительство Юго-Восточной хорды, «действительно заражены радиоактивными материалами». В рамках проекта Федерального агентства новостей «ФАН разъясняет» рассказываем читателям, как и для чего либеральное СМИ вводит читателей в заблуждение.

Первыми об этой теме заговорили авторы интернет-сайта The Village, в публикации которых приводились данные о якобы имеющейся опасности «вымывания и выветривания радиоактивных отходов». Однако сразу после появления этой новости пресс-служба Москомархитектуры дала развернутый комментарий относительно резонансной темы.

В ведомстве рассказали, что часть площадки Московского завода полиметаллов действительно попадает в границы проекта планировки территории, где будут проводиться строительные работы, и что там действительно есть участки с особыми экологическими условиями.

Однако в столичном ведомстве заверили, что часть Юго-Восточной хорды, которая проектируется, никоим образом не будет затрагивать участки со старыми радиоактивными отходами. Представители Москомархитектуры подчеркнули, что при разработке проекта в обязательном порядке будут проведены все необходимые экспертизы, в число которых входит оценка радиационного фона непосредственно на месте строительства и на прилегающей к нему территории.

«Коммерсантъ» в своем материале представил заявление пресс-службы Москомархитектуры, однако авторы «Эха Москвы» решили пойти дальше и попросту обрезали озвученную ведомством информацию, исказив реальную картину происходящего для своих читателей. Фактически одно из главных антироссийских и проамериканских СМИ намеренно умолчало о том, что строительство Юго-Восточной хорды полностью безопасно и отвечает всем нормам.

По всей видимости, The Village, «Эхо Москвы» и прочие либеральные СМИ, подхватившие необоснованные сообщения отдельных «экспертов» о вероятности радиационного заражения района Москворечье-Сабурово, намеренно пытаются повысить уровень тревожности населения столицы.

Это является одним из способов манипуляции сознанием населения с целью насаждения негативного отношения к любым событиям, происходящим на территории РФ.

Напомним, проект «ФАН разъясняет» появился после того, как Федеральное агентство новостей столкнулось с блокировками и идеологической цензурой со стороны либеральных СМИ.

Изначально Федеральное агентство новостей предприняло попытку организовать дискуссии в пабликах и на сайтах таких либеральных изданий, как «Новая газета», «Эхо Москвы», «Радио Свобода» и прочих. Для этого штатные сотрудники редакции оставляли комментарии под спорными публикациями указанных СМИ, используя для этого официальные аккаунты ФАН в соцсетях.

Однако конструктивной и аргументированной дискуссии не вышло, потому что администраторы либеральных СМИ либо удаляли комментарии ФАН, либо вовсе блокировали наши аккаунты, несмотря на то, что никаких правил поведения в пабликах и на сайтах мы не нарушали, а тон наших замечаний был предельно корректным.

В итоге ФАН пришлось перенести дискуссию на свою территорию. И мы готовы и впредь оперативно реагировать на ложь и провокационные статьи, размещаемые в антироссийских по своей сути СМИ, многие из которых финансируются Западом и являются иностранными агентами.