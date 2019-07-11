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Сурков примет участие во встрече в «нормандском формате» в Париже

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Сурков примет участие во встрече в «нормандском формате» в Париже

Москва, 11 июля. Помощник российского президента Владислав Сурков примет участие во встрече советников глав государств и правительств в «нормандском формате» (Россия, Франция, Германия, Украина), она пройдет в Париже 12 июля. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Начало «нормандскому формату», который направлен на завершение гражданской войны на юго-востоке Украины, было положено на встрече 6 июня 2014 года в Шато-де-Бенувиль в Нормандии во время празднования 70-й годовщины высадки союзников.

Самая продолжительная встреча лидеров четырех государств состоялась 11-12 февраля 2015 года в столице Белоруссии. На переговорах, которые продлились 17 часов, был принят комплекс мер по выполнению минских соглашений.

Сурков примет участие во встрече в «нормандском формате» в Париже

На финальном отрезке президентского срока пятого главы Украины Петра Порошенко работа «нормандской четверки» оказалась практически парализованной. Последняя совместная встреча лидеров стран состоялась в октябре 2016 года в Берлине, а в 2018 году переговоры в Аахене прошли без российского лидера Владимира Путина. После этого общение лидеров «нормандской четверки» ограничивалось контактами по телефону. 

Встречи в «нормандском формате» проводятся и на уровне министров иностранных дел четырех стран, и на экспертном уровне.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил с предложением провести в Минске встречу с Путиным, на которой обсуждалась бы территориальная принадлежность Крыма и гражданский конфликт в Донбассе. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пообещал, что инициативу Зеленского рассмотрят в Кремле. 

Президент России назвал интересным предложение главы Украины и подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом.

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Источник: Интерфакс
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