Москва, 11 июля. Помощник российского президента Владислав Сурков примет участие во встрече советников глав государств и правительств в «нормандском формате» (Россия, Франция, Германия, Украина), она пройдет в Париже 12 июля. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Начало «нормандскому формату», который направлен на завершение гражданской войны на юго-востоке Украины, было положено на встрече 6 июня 2014 года в Шато-де-Бенувиль в Нормандии во время празднования 70-й годовщины высадки союзников.

Самая продолжительная встреча лидеров четырех государств состоялась 11-12 февраля 2015 года в столице Белоруссии. На переговорах, которые продлились 17 часов, был принят комплекс мер по выполнению минских соглашений.

На финальном отрезке президентского срока пятого главы Украины Петра Порошенко работа «нормандской четверки» оказалась практически парализованной. Последняя совместная встреча лидеров стран состоялась в октябре 2016 года в Берлине, а в 2018 году переговоры в Аахене прошли без российского лидера Владимира Путина. После этого общение лидеров «нормандской четверки» ограничивалось контактами по телефону.

Встречи в «нормандском формате» проводятся и на уровне министров иностранных дел четырех стран, и на экспертном уровне.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил с предложением провести в Минске встречу с Путиным, на которой обсуждалась бы территориальная принадлежность Крыма и гражданский конфликт в Донбассе. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пообещал, что инициативу Зеленского рассмотрят в Кремле.

Президент России назвал интересным предложение главы Украины и подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом.