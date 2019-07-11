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Путин освободил от должности губернатора Севастополя

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Путин освободил от должности губернатора Севастополя

Москва, 11 июля. Президент РФ Владимир Путин освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова по его просьбе. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Михаил Развожаев, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент своим указом принял отставку Овсянникова по собственному желанию и назначил врио губернатора Михаила Развожаева», — сообщил Песков.

Овсянников был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя 28 июля 2016 года по указу президента РФ Владимира Путина. В 2017 году одержал победу на прямых выборах губернатора Севастополя, набрав 71% голосов избирателей города.

Михаил Развожаев ранее работал в администрации губернатора Красноярского края, занимал должность советника министра РФ по делам Северного Кавказа, а в 2018 году был назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Хакасия, где зарекомендовал себя, урегулировав разногласия между политическими силами региона.

Кроме того, Развожаев является выпускником I потока программы РАНХиГС и администрации президента по подготовке кадрового резерва, которую также называют «школой губернаторов». Программа была впервые запущена в 2017 году на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ). Также разработкой программы занимались специалисты Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.

 

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