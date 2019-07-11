Москва, 11 июля. Президент РФ Владимир Путин освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова по его просьбе. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Михаил Развожаев, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент своим указом принял отставку Овсянникова по собственному желанию и назначил врио губернатора Михаила Развожаева», — сообщил Песков.

Овсянников был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя 28 июля 2016 года по указу президента РФ Владимира Путина. В 2017 году одержал победу на прямых выборах губернатора Севастополя, набрав 71% голосов избирателей города.

Михаил Развожаев ранее работал в администрации губернатора Красноярского края, занимал должность советника министра РФ по делам Северного Кавказа, а в 2018 году был назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Хакасия, где зарекомендовал себя, урегулировав разногласия между политическими силами региона.

Кроме того, Развожаев является выпускником I потока программы РАНХиГС и администрации президента по подготовке кадрового резерва, которую также называют «школой губернаторов». Программа была впервые запущена в 2017 году на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ). Также разработкой программы занимались специалисты Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.