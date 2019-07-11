Захарова назвала откровенными репрессиями блокировку Sputnik Литва

Москва, 11 июля. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала откровенными репрессиями планы властей Литвы заблокировать сайт информационного агентства Sputnik.

Ранее Комиссия по радиовещанию и телевидению Литвы приняла решение о запрете доступа к сайту информационного агентства Sputnik. Поводом для блокировки стала жалоба «Литовского национального радио и телевидения», представители которого заявили, что агентство Sputnik якобы нарушило авторские права литовского публичного вещателя. Окончательное решение о блокировке доступа к сайту Sputnik должен вынести Вильнюсский окружной административный суд.

«Удивительно, что политика, грубо нарушающая основополагающие принципы международного права – свободу выражения мнений и равный доступ к информации, продолжает открыто вестись в стране-члене ЕС, всегда выступающего за свободы и демократических ценностей», — пояснила Захарова.

Она также добавила, что действия властей Литвы являются «откровенными репрессиями в отношении неугодных СМИ».

Кроме того, официальный представитель МИД РФ отметила, что действия властей Литвы совпали с проведением Глобальной конференции по свободе СМИ в Лондоне, куда были не допущены журналисты телеканала RT и агентства Sputnik.

Напомним, 10 июля в Лондоне стартовала Глобальная конференция по свободе СМИ. Организаторы конференции отказали в аккредитации журналистам RT и Sputnik. При этом в министерстве иностранных дел Великобритании заявили, что решение о не допуске журналистов RT и Sputnik связано с тем, что данные новостные ресурсы якобы нарушили вещательный кодекс.