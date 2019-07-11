Захарова прокомментировала идею ограничить Катамадзе въезд в Россию

Москва, 11 июля. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала предложение ограничить въезд в страну для грузинской певицы Нино Катамадзе, передает Федеральное агентство новостей.

Корреспондент ФАН поинтересовался у Захаровой ситуацией вокруг Катамадзе, въезд которой в Россию предложил ограничить председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Он констатировал, что уже идет работа с внешнеполитическим ведомством. Представителя МИД РФ попросили ответить, как скоро может быть принято это решение.

«Я видела эти комментарии, — подтвердила Захарова. — А зачем? Так она же сама сказала на весь мир, что ездить в Россию не хочет. Или что? Или передумала?»

Катамадзе, много лет выступающая в России, в июне поддержала митинги в Тбилиси, которые носили антироссийский характер. Кроме того, певица заявила, что больше не намерена ездить на гастроли в РФ.

По словам звезды, 22 июня в Москве был ее «самый тяжелый концерт». Катамадзе уверяет, что она «не могла отказаться из-за девятилетней незрячей девочки», однако это выступление на фестивале «Усадьба Jazz» будет ее последним концертом в России.

Музыкант Сосо Павлиашвили, комментируя заявления коллеги, отметил, что не поступил бы так. Он выразил мнение, что проявление излишней эмоциональности едва ли является хорошим решением в подобной ситуации. Павлиашвили призвал не осуждать грузинскую певицу, заметив, что она талантливый человек и со временем, возможно, изменит свое решение.