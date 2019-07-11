Донбасс сегодня: в ДНР гибнут люди и горят школы, «Азов» обложил данью село под Горловкой

Донбасс, 11 июля. Боевики «Азова» требуют от местных жителей «налог на защиту». Под Горловкой от украинского снаряда погибла женщина, на южном направлении разрушена школа. Штаб ООС попался на лжи. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Боевая обстановка

Луганское и донецкое представительства в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) в четверг проинформировали о 25 обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины. В Донецкой Народной Республике зафиксировано 23 нарушения, в Луганской — два. В зоне обстрелов находилось 13 населенных пунктов ДНР и два поселка в ЛНР.

Утром в четверг массированному артиллерийскому обстрелу была подвергнута вся территория ДНР, прилегающая к линии разграничения сторон. В результате обстрела поселка Гольмовский вблизи Горловки от попадания осколка снаряда в сердце погибла женщина 1949 года рождения.

Боеприпасами и минами разрушены дома, хозяйственные постройки, перебит газопровод. В поселке Луково на Мариупольском направлении украинские снаряды попали в действующую школу и сельсовет, также под обстрелом оказались пожарные расчеты МЧС, которые тушили возгорания. В Еленовке два дома получили повреждения кровли и фасадов. На данный момент силовые ведомства ДНР уточняют информацию о разрушениях гражданской инфраструктуры.

В ЛНР украинская армия использовала минометы 120-мм и 82-мм калибра, выпустив девять мин по поселкам Лозовое и Нижнее Лозовое.

Жители Донецкой области жалуются на беспредел «Азова»

Как сообщают операторы горячей линии правоохранительных органов ДНР, от мирного жителя поселка Луганское, расположенного неподалеку от Горловки на контролируемой украинскими силовиками территории, поступило сообщение о преступных действиях боевиков полка «Азов» в отношении местного населения.

По сообщению заявителя, населенный пункт полностью отдан на растерзание украинским националистам. С каждого жителя в любой момент боевики «Азова» могут потребовать уплаты так называемого «налога на защиту». Люди вынуждены думать, чем заплатить такой налог. «Защитникам» несут еду, водку с закуской, остатки пенсии.

Как сообщил заявитель, отказавшийся платить дань, в случае неуплаты «налога» можно получить очередь из автомата по своему дому или быть избитым, что и произошло с самим обратившимся. В процессе избиения местному жителю угрожали отвезти и выпустить его на минное поле. Пострадавший от рук бойцов «Азова» вынужден был сменить место жительства и заявил, что никогда не вернется домой, пока в родном поселке дислоцируется полк «Азов».

Информатор рассказал, как снимаются сюжеты, дискредитирующие армию ДНР

Операторы горячей линии приводят еще одно сообщение источника, работающего в украинских средствах массовой информации. Информатор раскрыл подробности проведения съемок постановочных сюжетов украинскими СМИ на передовой.

Украинский журналист вынужден был присутствовать в зоне Операции объединенных сил в июне на Донецком и Горловском направлениях. По словам информатора, поездки на передовую начинались с постановки задач редакторами телеканалов, которые требовали неукоснительного выполнения инструкций по дискредитации Народной милиции ДНР. Журналистам говорили прямо о том, что военные ВСУ «все сделают сами», а корреспондентам необходимо лишь снимать сюжет и «правильно» его озвучить.

Правильность заключалась в том, чтобы отснять и отредактировать несколько дискредитирующих материалов, которых хватит для показа по ТВ на несколько недель. Демонстрироваться должны обстрелы, которые якобы производит армия ДНР в сторону украинских позиций и подконтрольных ВСУ населенных пунктов. Вопросы, которые задавались солдатам и офицерам, также были заранее розданы.

Пресс-центр штаба ООС прокололся на фотографиях, фиксирующих устаревшие данные

В ходе пресс-конференции сотрудник Минобороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк выступил с обвинениями в адрес Народной милиции ДНР о ее причастности к обстрелу населенного пункта Водяное. При этом в ходе демонстрации доказательств была предъявлена фотография, датированная 8 июня текущего года.

Указанные фотоматериалы фигурируют в докладах штаба ООС уже не в первый раз. Как заявил представитель управления Народной милиции ДНР майор Даниил Безсонов, таким образом командование ООС пытается оправдаться за обстрелы из тяжелого вооружения, произведенные ВСУ 8 июля по поселкам Ленинское и Красноармейское. Напомним, что в этот день на южном направлении украинскими боеприпасами было разрушено множество домов и поврежден фасад школы.