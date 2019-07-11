Генпрокуратура РФ признала нежелательной НПО «Всемирный конгресс украинцев»

Москва, 11 июля. Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России канадской неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев», об этом говорится в сообщении ведомства.

В Генпрокуратуре отметили, что сотрудники ведомства изучили поступившие в четверг материалы и приняли решение признать деятельность НПО «Всемирный конгресс украинцев» нежелательной на территории РФ.

В ведомстве подчеркнули, что деятельность НПО представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ. Решение Генпрокуратуры направлено в Минюст РФ для внесения «Всемирного конгресса украинцев» в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной.

«Всемирный конгресс украинцев» создан в 1967 году в Нью-Йорке. В 2015 году НПО вошла в стоп-лист, который был разработан в Совете Федерации.