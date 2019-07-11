В пожаре на ТЭЦ в Мытищах погиб человек. События дня. ФАН-ТВ

Провокации в Ормузском проливе Пять иранских катеров пытались задержать британский танкер. Такими блокбастерными заголовками пестрили сегодня американские СМИ. Инцидент якобы произошел в Ормузском проливе. Катера, приказали судну сменить курс и направиться в территориальные воды Ирана. Но британцы убедили пропустить их. США сразу же заявили о доказательствах таких «враждебных действий». Однако предоставить их Вашингтон почему-то не торопится. Сомнительные морские конфликты, где Штаты выступают роялем в кустах, заметно участились. Стоит вспомнить и громкий скандал в Оманском заливе. Тогда взорвались и загорелись два нефтяных танкера. Первый следовал под флагом Маршалловых островов, второй — под флагом Панамы. И тут США нашли видеодоказательства. Мол, виноват в атаках Иран. Возникает вопрос, откуда эти кадры появляются у американцев? Все произошедшее похоже на очередную провокацию. Министр иностранных дел Ирана заявил: их корабли никак не связаны последним инцидентом. Он подчеркнул, что журналисты добиваются эскалации напряженности. Но Пентагон громогласно отвечает, что угрозы для судоходства есть и они «требуют международного решения». Больше всего это похоже на очередную акцию против Ирана. Санкции, выход из ядерной сделки: с республикой США говорит только на таком языке. Ближневосточное государство теперь отвечает тем же. Россия свою позицию об отношениях Штатов и Ирана уже озвучивала. Москва не желает обострения ситуации. Как уточнил Сергей Лавров, наша страна рассчитывает на сдержанность Тегерана.

Отмена санкций против Януковича Вычеркнут из черного списка. Суд Евросоюза отменил санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его соратников. Также никаких ограничительных мер теперь нет и на семье бывшего главы государства. В санкционный список Янукович попал еще в марте 2014 года. Ограничения неоднократно продлевались. Основанием для этого стали преследования экс-президента на Украине. 2014 год. В Киеве произошел госпереворт. Новые власти обвинили президента в хищении государственных средств и их незаконном выводе. Сам Янукович неоднократно заявлял, что эти дела носят заказной политический характер. На Родине экс-президент не был долгое время, но там его помнят. И ждут. В начале года суд в Киеве признал Януковича виновным в госизмене и заочно приговорил к лишению свободы сроком 13 лет. А в генпрокуроре уже заявляли, что снятие санкции «не повлияют на ход расследований в отношении них».