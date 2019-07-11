Захарова назвала условие освобождения арестованных украинских моряков

Москва, 11 июля. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала условие освобождения украинских моряков, совершивших провокацию в Керченском заливе, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Захарова прокомментировала ситуацию с украинскими моряками, которые находятся в заключении после нарушения российской границы на Азове. Она опровергла заявление Киева о том, что для освобождения им необходимо признать Крым российской территорией.

«Возможно освобождение из-под стражи. В данном случае говорилось об участии украинских моряков в досудебных и судебных процессах, — констатировала российский дипломат. — Предложения Украине были сделаны. Украина заявила, что не заинтересована в обсуждении этих проблем. Никакого изменения официальной позиции Украины по этому вопросу не было. Киев не захотел задействовать никакие из имеющихся механизмов российского законодательства. [Министр иностранных дел Украины Павел] Климкин ввел в заблуждение общественность, заявив, что Россия увязывает это с признанием Крыма, нота МИД РФ не содержала увязки никакой связанной с Крымом».

Напомним, в ноябре прошлого года три корабля ВМСУ нарушили границу РФ. Все предупреждения российской стороны были проигнорированы. Корабли-нарушители были задержаны, а их экипажи арестованы. В отношении задержанных моряков возбуждено уголовное дело.

Президент России Владимир Путин назвал этот инцидент провокацией. Он обратил внимание, что что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших российскую границу, были двое сотрудников СБУ, которые фактически и руководили этой спецоперацией.

На саммите G20 в японской Осаке Путин отметил, что вопрос возвращения украинских моряков на родину будет решен в спокойном рабочем режиме.