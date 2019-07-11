Захарова предложила дать Грузии возможность успокоиться

Москва, 11 июля. Грузия переживает черную полосу и больше всего в сложившейся ситуации нуждается в тишине, считает спикер МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Грузии надо дать возможность успокоиться. Мы часто слышим вопрос, что Россия потеряла Грузию. А вам не кажется, что Грузия потеряла сама себя?» — задалась вопросом дипломат.

По ее мнению, сейчас России мешает строить нормальные отношения с Грузией то, что Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой. Она также обратила внимание на высказывания главного редактора канала «Рустами 2», один из ведущих которого Георгий Габуния позволил себе оскорбительные высказывания в адрес президента РФ Владимира Путина.

«Если найти силы и отбросить оскорбительный и эмоциональный ряд, и дойти до сути того, о чем говорил главред, то можно обнаружить фантастические откровения. Посмотрите внимательно, он обратился к Грузии с вопросом, является ли Грузия государством?» — отметила Захарова.

При этом, по словам спикера МИД, этот телеканал развернул кампанию против российского дипломата Гаврилова (члена делегации РФ, высылки которой требовали грузинские радикалы. — Прим. ФАН), задававшегося тем же вопросом.