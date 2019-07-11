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Моралес пригласил Путина нанести визит в Боливию

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Моралес пригласил Путина нанести визит в Боливию

Москва, 11 июля. Президент Боливии Эво Моралес пригласил посетить возглавляемую им страну российского лидера Владимира Путина. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров двух государств по итогам переговоров в Москве.

«Президент Эво Моралес выразил признательность президенту Владимиру Путину за теплый прием в России и пригласил его посетить Боливию», — говорится в тексте документа.

Встреча глав двух государств прошла в четверг в российской столице, куда Моралес нанес визит. Путин в ходе переговоров оценил успешное развитие отношений Москвы и Сукре, обратив внимание на хорошие перспективы в экономическом сотрудничестве. По его словам, объем товарооборота между двумя странами в первом квартале 2019 года увеличился в 2,5 раза.

Российский лидер также отметил, что крупные отечественные компании, такие как «Газпром», вкладывают значительные ресурсы в отрасли Боливии. Путин выразил надежду на то, что визит Моралеса будет способствовать дальнейшему развитию отношений Москвы и Сукре.

Путин рассчитывает, что в ближайшее время в Россию начнут поступать продукты из Боливии. По его словам, сотрудничество в области сельского хозяйства является одним из наиболее приоритетных и перспективных направлений в отношениях двух стран.

Глава государства после беседы с Моралесом призвал возобновить диалог между РФ и Сообществом стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК).

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