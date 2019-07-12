Сирия, 12 июля. Курды ввели комендантский час на передвижение мотоциклов в Хасаке. На базе «Меззех» в юго-западных предместьях Дамаска вспыхнул пожар. Террористы вновь оказались под ударами авиации к северу от Хамы и на западе Идлиба, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: устраняют пожар на базе «Меззех» к юго-западу от Дамаска; потеряли офицера войск САР, погибшего от ранений, полученных в боях с ИГ1 в пустынной местности Дейр-эз-Зора.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»1): вместе с подконтрольными группировками вновь оказалась под ударами авиации в провинциях Хама и Идлиб.

Курды: ввели комендантский час на передвижение мотоциклов в городе Хасака сроком на неделю.

Провинция Дамаск

На авиабазе «Меззех» в юго-западных предместьях Дамаска вспыхнул серьезный пожар, сообщили источники портала Al Masdar News в Сирийской арабской армии (САА). По их сведениям, причина возгорания пока устанавливается. Пожарные бригады и военнослужащие в настоящее время активно работают над тем, чтобы потушить огонь. По словам источников, пожар не является результатом каких-либо атак противника, в частности — бомбардировок ВВС Израиля. Необходимо отметить, что в летние месяцы такие инциденты иногда случаются на военных складах войск САР из-за того, что боеприпасы взрываются из-за слишком высоких температур.

Провинция Дейр-эз-Зор

Сирийский офицер по имени Имад Зарзар скончался от ранений, полученных в ходе столкновений с остатками бандформирований «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) в западных пустынных районах провинции Дейр-эз-Зор, передает информагентство Enab Baladi. На днях правительственная армия САР приступила к операции по зачистке безлюдных зон на границе Хомса и Дейр-эз-Зора от последних отрядов ИГ в Сирии. К данным военным действиям также присоединились иракские армейские подразделения, которые очищают от террористов приграничные земли со своей стороны — в провинции Аль-Анбар.

Провинция Идлиб

Согласно информации военного источника в сети Twitter (@anasanas84), позиции террористов в окрестностях города Джиср Аш-Шугур, расположенного к западу от Идлиба, вновь подверглись ударам военных самолетов. По данным Baladi News, бомбардировке, в частности, подвергся опорный пункт джихадистов на окраине населенного пункта Куфейр в нескольких километрах к югу от Джиср Аш-Шугура. Сведений о том, кем именно совершался вылет — авиацией ВВС Сирии или ВКС РФ, ресурсы не приводят. На этом направлении в основном дислоцируются боевики «Исламской партии Туркестана» и других связанных с «Джебхат Фатх аш-Шам» бандгрупп (обе организации запрещены в РФ).

Провинция Хама

В районе населенного пункта Хамамият к северу от Хамы продолжаются воздушные операции против членов террористического объединения «Хайят Тахрир аш-Шам». Удары наносятся по позициям джихадистов на окраинах самого этого поселения, а также в предместьях соседнего города Кафр-Зета, передает информационный центр Baladi News. Напомним, террористы на днях в ходе серии массированных атак, двигаясь, в частности, со стороны Кафр-Зеты, отбили у правительственных войск САР Хамамият. В настоящее время, однако, сирийская армия близка к тому, чтобы вновь полностью перехватить инициативу в боях на этом направлении и вернуть поселок.

Провинция Хасака

Так называемые силы внутренней безопасности курдских Отрядов народной самообороны (YPG) ввели комендантский час для передвижения мотоциклов по городу Хасака сроком на неделю. Такие же ограничения в связи с нарастающей террористической активностью подпольных бандгрупп ИГ курды установили в Ракке и ряде других оккупированных ими населенных пунктов, а совсем недавно — и в Манбидже. Многие местные жители недовольны тем, что главари YPG вновь ущемляют свободы населения вместо того, чтобы наконец приступить к полноценной дозачистке местности от «спящих ячеек» джихадистов.

1 Организация запрещена на территории РФ.