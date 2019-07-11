Москва, 11 июля. Российско-украинский телемост «Надо поговорить» пройдет на телеканале «Россия 1» в пятницу, об этом сообщили в пресс-службе ВГТРК.

ВГТРК раскрыла подробности готовящегося российско-украинского телемоста. В компании отметили, что программу проведут Андрей Малахов и Мария Ситтель. Гостями телемоста станут российские и украинские деятели науки, кино и спорта, а также обычные граждане двух государств.

«Среди них будут российско-украинские семьи, среди которых как те, кто последние семь лет поддерживали отношения, так и те, которые возобновят их в эфире», — добавили в пресс-службе компании.

Российский телеканал «Россия 1» и украинский NewsOne планировали провести телемост в пятницу, 12 июля. Однако идея наладить связь между Киевом и Москвой вызвала негодование украинских радикалов. После того, как в адрес сотрудников украинского NewsOne посыпались угрозы физической расправы, а у здания телекомпании развернулись протестные акции, телемост пришлось отменить.

Генпрокуратура Украины возбудила дело по статье «покушение на совершение государственной измены» в связи с планами провести телемост. Владелец телеканала NewsOne, депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Тарас Козак заявил, что телемост может состояться на российском канале.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ситуацию с отменой телемоста, заявил, что никому не позволит монополизировать телевизионное пространство в стране. Он пообещал, что этот вопрос будет урегулирован на законодательном уровне после выборов в Раду.