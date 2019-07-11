В парламенте Великобритании призвали к переговорам с «собратьями» из России

Нельзя решать общеевропейские проблемы без активного участия России, поскольку наши народы живут в общем европейском доме. Такую мысль высказал в интервью Федеральному агентству новостей член Палаты лордов парламента Великобритании барон Ричард Балф.

«Я никогда не верил в санкции, — заявил парламентарий. — То, что нам действительно нужно, — это садиться за стол переговоров и говорить о тех проблемах, которые встают между нами».

Известный британский консерватор уверен, что без продуктивного диалога с Россией не получится эффективно урегулировать наиболее острые и затяжные конфликты, которые негативно влияют, в том числе, и на ситуацию в европейских странах.

«В Европе существует большое количество проблем, — констатирует политик. — Это не только Крым, это и Грузия, Приднестровье, Нагорный Карабах. И у вас также существуют проблемы с нашей стороной. Поэтому нам нужно садиться за переговоры, возможно не в Совете Европы, а может быть в каком-то формате типа минского процесса, для более широкого понимания между народами, которые населяют общий европейский дом».

Президент Кембриджского консервативного общества и пожизненный пэр Великобритании является противником Brexit и последовательным сторонником общеевропейского пространства. Россия — это неотъемлемая часть европейской цивилизации, считает собеседник ФАН.

«Мы ведь разговариваем не с Северной Кореей, а с нашими собратьями-европейцами, с российским народом, — подчеркнул лорд Балф. — Россия — это носитель европейской культуры, и мы должны сесть вместе и обсудить, как нам улучшить наши отношения».

Ранее британский политик отметил поразительную вежливость членов российской делегации в ПАСЕ во время памятного обсуждения возвращения РФ в ассамблею. Лорд Ричард Балф оказался одним из двух британцев, поддержавших Россию во время голосования.

Неоднократно бывавший в «домайданном» Крыму парламентарий добавил, что готов вновь посетить полуостров, если такое приглашение последует из Государственной думы.

Кроме того, он заявил ФАН, что Сергея и Юлию Скрипалей, скорее всего, вывезли из Великобритании в другую страну, где их след был потерян.