Что представляет собой первый российский ударный беспилотник «Луч»

Первым ударным беспилотником в Российской Федерации считается созданный одноименным концерном БПЛА «Луч». Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

«Луч» — это российский тактический, ударный беспилотный летательный аппарат, созданный инженерами ЗАО «Концерн «Вега» (входит в состав концерна ОАО «КБ «Луч»). Дрон впервые был представлен широкой общественности на десятом Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2011.

Он разрабатывался рыбинскими конструкторами в инициативном порядке за счет собственных средств предприятия. Летательный аппарат создан на базе легкомоторного самолета «Сигма-5» и выполнен по двухбалочной схеме с толкающим воздушным винтом. «Луч» оснащался поршневым четырехтактным двигателем Rotax-914UL(F) DCDI с турбонаддувом, который можно было заправлять обыкновенным автомобильным бензином. Взлет и посадка аппарата осуществлялась по-самолетному, на трехстоечное колесное шасси с убирающейся в полете носовой опорой.

Основное назначение «Луча» — оптико-электронная, радиолокационная, радио- и радиотехническая разведка. Также конструкторы предусмотрели возможность установки ударного оружия в контейнере под фюзеляжем, либо на пилонах консолей крыльев. Дрон был способен нести боеприпасы и системы управления оружием массой до 170 кг. Рассматривался вариант подвески бомб, установки гранатометов, а в перспективе — управляемого высокоточного оружия.

Устройство было способно вести разведку с передачей информации в реальном времени в радиусе 250 км, а с использованием специального ретранслятора — до 350 км. Использование же бортового регистратора информации увеличивало радиус разведки до 500 км. Максимальная скорость полета «Луча» — 250 км/час, максимальная высота — 7000 м, максимальная продолжительность полета — 18 часов (при увеличении размаха крыла и при увеличенном запасе топлива — до 30 часов). Взлетная масса БПЛА — до 700 кг.

Общие характеристики:

Размах крыльев: 8,70 м

Длина: 5,85 м

Высота: 2,40 м

Максимальная взлетная масса: 660 кг

Двигатель: 1 х ПД Rotax-914UL(F) мощностью 115 л.с.

Максимальная скорость: 250 км/ч

Крейсерская скорость: 126-160 км/ч

Радиус действия: 250-500 км

Продолжительность полета: 18 ч.