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Путин и Моралес назвали деструктивной практику распространения недостоверной информации

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Путин и Моралес назвали деструктивной практику распространения недостоверной информации

Москва, 11 июля. Президенты РФ и Боливии Владимир Путин и Эво Моралес назвали деструктивной практику распространения недостоверной информации и провокаций в медийном пространстве. Об это говорится в совместном заявлении лидеров России и Боливии по итогам переговоров в Москве.

Главы государств заявили о неприятии практики распространения фейков в информационном пространстве с целью дестабилизации внутриполитической ситуации на территории суверенных государств.

«Президенты отметили деструктивную роль политики отдельных государств, своими действиями подрывающих целостность системы международного права и пытающихся навязать собственные, ни с кем не согласованные правила в качестве универсальных», — говорится в заявлении.

Кроме того, Путин и Моралес выразили обеспокоенность в связи с использованием информационно-коммуникационных технологий в террористических и преступных целях. Лидеры России и Боливии заявили о необходимости создания правил ответственного поведения государств в информационном пространстве, которые будут базироваться на принципах уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела других государств.

В заявлении президентов также отмечается, что Россия и Боливия придерживаются единой позиции в вопросе глобальной информационной безопасности и нацелены на развитие сотрудничества в этой сфере, передает ТАСС.

 

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