Монтян сравнила люстрацию Порошенко Зеленским с рыбалкой на канале Discovery

Президент Украины Владимир Зеленский предложил люстрировать высшее руководство страны, стоявшее у власти с 2014 года. Но известный украинский адвокат, публицист и общественный деятель Татьяна Монтян считает это предложение не более чем предвыборным обещанием, которое Зеленский не выполнит, как и предыдущие.

За десять дней до выборов в Верховную раду Зеленский предложил расширить действие закона «Об очищении власти» (люстрации) на президента, депутатов, спикера парламента, членов кабмина, генпрокурoра, главу СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фoнда госимущества, секретаря СНБО, руководителей оборонных ведомств, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года.

По словам нынешнего президента Украины, действия обозначенных лиц должны получить не только общественную, но и справедливую юридическую оценку.

«Я каждый день общаюсь с чиновниками разных уровней и понимаю: это безнадежный диагноз. Бело-синие, красно-белые, оранжевые, бордовые, розовые — на самом деле они все одной масти. Им всем фиолетово! — заявил Зеленский в Facebook. — Думаю, самое малое, что можно сделать сейчас, — навсегда лишить их всех возможности участвовать в управлении государством».

Комментируя Федеральному агентству новостей заявление Зеленского, украинский адвокат, публицист и общественный деятель Татьяна Монтян сказала, что это «обычная предвыборная болтовня».

«Зеленский уже обещал посадки, и что? Чем занимается его СБУ? Он может жаловаться на Климкина и так далее, но СБУ никакими посадками не занимается, все хорошо, у всех все чудесно. Одна болтовня и предвыборный пиар. Уверена, всех обилетят и отпустят. Знаете, это будет как рыбалка на телеканале Discovery: поймали рыбу, показали, попиарились и отпустили. Вот и вся борьба с врагами украинского народа», — считает Монтян.

При этом она заметила, что многие из тех, кто голосовал за Зеленского, поверив его предвыборным обещаниям, сегодня «уже расчехлились».

«Некоторое время рейтинг Зеленского, конечно, еще будет держаться, но нельзя же ездить по ушам всем неограниченное количество времени. Рано или поздно все поймут, что все, что говорит Зеленский, — это пустая болтовня и ничего, кроме болтовни», — уверена Татьяна Монтян.

Собеседница ФАН полагает, что предложение люстрировать Порошенко и его команду, по замыслу Зеленского, должно помочь ему получить монополию в Верховной раде.