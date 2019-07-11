Сирия, 11 июля. САА уничтожила 24 джихадиста на северо-западе Хамы. Курдов обвиняют в выращивании и распространении наркотических веществ в Ракке. Новый взрыв прогремел в северной части Хасаки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: продолжают оказывать поддержку САА в северной части Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: заняли окраины населенного пункта Аль-Хаммамият на северо-западе Хамы; обследовали территории вокруг Меядина в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир Аш-Шам»: вместе с союзными ей бандгруппами лишилась 24 исламистов в ходе боев с САА в Хаме.

«Исламское государство»1: организовало взрыв в провинции Киркук.

Курды: обвиняются в распространении наркотических веществ в Ракке, Хасаке и Дейр-эз-Зоре; понесли потери в результате детонации СВУ на севере Хасаки.

ВС Ирака: задержали двух террористов ИГ1 в провинции Багдад.

Провинция Дейр-эз-Зор

Вслед за обысками, проведенными в окрестностях города Абу-Кемаль на юго-востоке провинции, части Сирийской арабской армии (САА) приступили к обследованию территорий вокруг населенного пункта Меядин, передает Twitter-канал (Step_Agency). Целью проводимых мероприятий является поимка террористов «Исламского государства», осуществляющих подпольную деятельность в регионе, и пресечение их вылазок в районах, подконтрольных правительственным силам. Информации о результатах спецоперации пока не поступало.

Провинция Ракка

Агентство новостей Al Watan заявляет о широком распространении наркотических препаратов на контролируемых «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) территориях Ракки. В социальных сетях также появляется информация о том, что курдские радикалы занимаются выращиванием конопли и сбытом наркотиков. Отмечается, что похожая ситуация наблюдается и в оккупированных курдами районах Хасаки и Дейр-эз-Зора. Местные активисты полагают, что это связано со стремлением курдов справиться с ростом протестных настроений среди молодежи, а также получить прибыль.

Провинция Хама

Поступили новые данные о ходе столкновений между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками вооруженной оппозиции на северо-западе региона. По сведениям военного источника в сети Telegram (astramilitarum), помимо ВКС РФ поддержку Республиканской Гвардии САР оказали военнослужащие спецподразделения САА «Силы Тигра». Совместные действия позволили вернуть окраины города Аль-Хаммамият, который перешел под контроль джихадистов бандгрупп «Тахрир Аш-Шам» и «Джейш Аль-Изза» после тактического отступления сил САР. Попытки радикалов контратаковать САА на данном направлении не увенчались успехом. Более того, агентство новостей Al Manar News сообщает о том, что под огнем военнослужащих САА были уничтожены 24 боевика. Наиболее ожесточенные бои в настоящий момент разворачиваются у вершины Тель Хамамияд.

В попытке оправдаться за понесенные территориальные потери исламисты публикуют заведомо ложные данные об уроне, якобы нанесенном сирийским войскам. Так, новость Twitter-канала (NeSyria) о захвате танка САА получила опровержение. Источник в Telegram (NovostiDamask) сообщает о том, что «танк», запечатленный на фото, является самодельной бронированной ремонтно-эвакуационной машиной.

Провинция Хасака

Интернет-портал Aleppo Media Center сообщает о том, что новый взрыв произошел в Хасаке. Сработало СВУ, заложенное в патрульном автомобиле «Демократических сил Сирии» (SDF), передвигавшемся по городу Рас Аль-Айн в северной части провинции на границе с Турцией. В результате инцидента четыре курдских бойца получили тяжелые ранения. В организации взрыва подозреваются террористы «Исламского государства», действующие в составе «спящих ячеек». В то же время некоторые курдские источники обвиняют в случившемся сотрудников турецких спецслужб. Напомним, ранее курды также возлагали на агентов ВС Турции ответственность за поджоги сельскохозяйственных земель в приграничной зоне.

Ирак

Информационное агентство Iraqi News сообщает о взрыве в провинции Киркук. По словам источника в армии Ирака, два мирных жителя погибли в результате подрыва их мотоцикла на бомбе, заложенной на обочине дороги у моста в южной части административного центра региона. По предварительным данным, к установке СВУ имеют отношение боевики «Исламского государства», все еще сохраняющие присутствие в пустынных областях страны.

Между тем в Багдаде удалось выявить двух радикалов террористической группировки. Один из них, ранее занимавший высокий пост в рядах ИГИЛ1, был задержан к востоку от города Аль-Фаллуджа, расположенного в соседней провинции Аль-Анбар. Отмечается, что бывший высокопоставленный лидер ИГ указал правительственным войскам на местонахождение тайника ИГ, в котором находились два контейнера с нитратом аммония, который используется в качестве компонента для создания взрывчатых веществ.

1 Организация запрещена на территории РФ.