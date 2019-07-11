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Путин призвал возобновить диалог в формате Россия — СЕЛАК

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Путин призвал возобновить диалог в формате Россия — СЕЛАК

Москва, 11 июля. Президент России Владимир Путин призвал возобновить диалог между Россией и Сообществом стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК).

После встречи с президентом Боливии Эво Моралесом Путин обратил внимание на необходимость диалога между Россией и странами Латинской Америки.

«Рассчитываем на возобновление диалога в формате Россия — СЕЛАК», — констатировал российский лидер.

Путин призвал возобновить диалог в формате Россия — СЕЛАК

Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна было образовано в феврале 2010 года. В состав СЕЛАК входят все независимые государства Северной, Центральной и Южной Америк, исключая Канаду и Соединенные Штаты.

Ранее на встрече в Москве глава Боливии и президент России выразили мнение, что борьба с химическим и биологическим терроризмом должна быть поднята на Конференции по разоружению в Женеве.

 

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