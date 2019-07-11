Пермь, 11 июля. Пермская епархия Русской православной церкви (РПЦ) готова пожаловаться в полицию на владельцев кафе, которые рекламируют «божественную шаурму», сообщил секретарь епархии Андрей Литовка.

Литовка в публикации на странице Facebook отметил, что в епархию поступает много жалоб от прихожан. «Божественная шаурма» в Перми возмутила РПЦ.

По его словам, на рекламном постере изображена модель в образе святой, а вместо крыльев у нее шаурма.

«Форменное безобразие в Перми! Реклама «Божественной шаурмы»! Подаем заявление в полицию!» — написал Литовка.

Собственница кафе «Шаурма не за горами» в Перми Вероника Бурдина прокомментировала ситуацию. Она осознает, что реклама «на грани», но такой способ привлечения клиентов «нетривиальный».

Реклама шаурмы разлетелась по Интернету, пишет Ura.ru.

«Нет смысла быть мученицей правильного питания, когда есть божественно вкусная шаурма, где можно поддаться искушению без греха для фигуры», — сообщается под фото.

По словам Бурдиной, она не хотела никого оскорблять. Собственница кафе пояснила, что сама является крещеной православной христианкой и с уважением относится к верующим и религии.

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