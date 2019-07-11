Главные новости 11 июля

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий четверга, 11 июля.

Немецкие СМИ прокомментировали новости о строительстве автомагистрали от Казахстана до Белоруссии. В Германии назвали строящуюся в РФ автомагистраль «Меридиан» кошмаром для США.

Пять иностранных туристов погибли в Греции из-за мощного шторма на севере полуострова Халкидики, сообщает агентство France-Presse. Двое российских туристов погибли из-за сильного шторма в Греции.

Три человека погибли в Новосибирской области в ДТП при столкновении на шоссе Toyota и фуры. Автомобиль столкнулся с фурой на трассе в Новосибирской области, есть жертвы.

«Несистемная» оппозиция голословно заявляет о фальсификациях конкурентов на подготовке к выборам в Мосгордуму, напоминает ФАН. Как «несистемные» кандидаты освещают проверку собственных подписей Мосгоризбиркомом.

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал грубый выпад генерального директора «Рустави 2». Пушков отреагировал на заявление гендиректора «Рустави 2» о поставляемом в Россию вине.

Жители города Свалява с криками «Ганьба!» («Позор!») прогнали с предвыборного митинга Петра Порошенко. Порошенко под крики «Позор!» прогнали с предвыборного митинга в Закарпатье.

Медики назвали признаки, которые могут говорить о проблемах с печенью. Названы три признака серьезных проблем с печенью.

Находившиеся в состоянии алкогольного опьянения военные ВСУ устроили пожар на своих позициях в зоне проведения «ООС». Пьяные военные ВСУ сожгли собственный блиндаж в Донбассе, есть погибшие.

В Москве уроженец Узбекистана пытался продать в рабство 16-летнюю девушку, сообщает «Комсомольская правда — Петербург». Гражданин Узбекистана пытался продать в рабство 16-летнюю школьницу в Москве.

Первый зампред комитета ГД считает, что Россия не должна спокойно смотреть на обострение ситуации в Донбассе по вине Киева. В Госдуме предложили действенный ответ на поощрение Зеленским провокаций ВСУ в Донбассе.