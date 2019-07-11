«ВКонтакте» удалила оскорбляющий госсимволы РФ комментарий в MDK

Москва, 11 июля. Социальная сеть «ВКонтакте» удалила комментарий в сообществе MDK, содержащий оскорбляющее государственные символы РФ изображение. Об этом сообщили в пресс-службе соцсети.

«Изображение удалено по требованию Роскомнадзора», — сообщили в компании в комментарии ТАСС.

В четверг Роскомнадзор обязал «ВКонтакте» удалить запись в MDK. В ведомстве отметили, что соответствующий запрос поступил от Генеральной прокуратуры РФ. В РКН объяснили, что комментарий содержал непристойное изображение на фоне государственного флага России и надпись «Конституция РФ».

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что закон об оскорблении госсимволов запрещает издеваться над символами власти: флагом, гербом, гимном страны, — а не критиковать руководство страны. Путин подчеркнул, что граждане РФ имеют право и должны обращать внимание на функционирование институтов власти. Кроме того, глава государства призвал тщательно контролировать исполнение закона и внимательно оценивать случаи неверной правоприменительной практики.

Ранее президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич направил в Генпрокуратуру РФ запрос с призывом провести проверку исполнения закона об оскорблении госсимволов. Малькевич в интервью Федеральному агентству новостей рассказал, что Фонд ведет активную работу по выявлению противоправной информации в Интернете. Результаты мониторинга направляются в правоохранительные органы.