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Гузеева «послала» возмущенную подписчицу смотреть телеканал «Культура»

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Гузеева «послала» возмущенную подписчицу смотреть телеканал «Культура»

Москва, 11 июля. Актриса и телеведущая Лариса Гузеева резко ответила попытавшейся пристыдить ее подписчице в Instagram. Разочарованную нецензурной бранью фанатку звезда шоу «Давай поженимся» в свойственной себе манере «послала» на телеканал «Культура».

Возмущение женщины вызвало негативное и неуважительное, по ее мнению, отношение Гузеевой даже к своим поклонникам. Она обратилась к артистке в комментариях, признавшись, что очень уважает ее, но ругань из уст звезды стала прямо «каким-то разочарованием».

«Честно говоря, не ожидала, что вы так можете грубо отвечать людям, с матами прям….», — добавила подписчица.

Гузеева быстро отреагировала на запись. Причем ответила в таком духе, что сразу стало ясно: менять манеру своего общения она не собирается, и морали читать ей бессмысленно. Артистка просто «послала» поклонницу смотреть телеканал «Культура».

Отметим, что мнение возмущенной подписчицы разделили многие пользователи.

«Она же всеобщественная телеведущая, должна же она отличается от бомжихи», — написала @marianna.

«Понимаете, человек публичный не должен опускаться до матюков(((( На то он и публичный. Вы когда нибудь слышали от той же Валерии такие ответы дуракам в Интернете, или от Маликова? Список нескончаем. А вот Волочкова дура дурой (((( и Лариса катится не пойми  куда», — с грустью заметила @puma10pl.

 

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