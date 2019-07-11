Гузеева «послала» возмущенную подписчицу смотреть телеканал «Культура»

Москва, 11 июля. Актриса и телеведущая Лариса Гузеева резко ответила попытавшейся пристыдить ее подписчице в Instagram. Разочарованную нецензурной бранью фанатку звезда шоу «Давай поженимся» в свойственной себе манере «послала» на телеканал «Культура».

Возмущение женщины вызвало негативное и неуважительное, по ее мнению, отношение Гузеевой даже к своим поклонникам. Она обратилась к артистке в комментариях, признавшись, что очень уважает ее, но ругань из уст звезды стала прямо «каким-то разочарованием».

«Честно говоря, не ожидала, что вы так можете грубо отвечать людям, с матами прям….», — добавила подписчица.

Гузеева быстро отреагировала на запись. Причем ответила в таком духе, что сразу стало ясно: менять манеру своего общения она не собирается, и морали читать ей бессмысленно. Артистка просто «послала» поклонницу смотреть телеканал «Культура».

Отметим, что мнение возмущенной подписчицы разделили многие пользователи.