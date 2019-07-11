МИД РФ уличил США в намерении свергнуть власть в Иране

Москва, 11 июля. Первопричиной напряженности вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе является политика Соединенных Штатов, которые намерены свергнуть власть в Тегеране. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Первопричиной (…) является проводимая Вашингтоном политика максимального давления на Тегеран, замешенная на антииранских настроениях и стремлении добиться смены власти в суверенном государстве», — уличила США она.

Захарова напомнила, что внеочередная сессия Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) накануне прошла по иронии судьбы по просьбе США. Именно Вашингтон в мае прошлого года объявил о выходе из СВПД и в одностороннем порядке отказался от всех соответствующих обязательств, указала она.

Спустя год США продолжают требовать именно от Ирана неукоснительного соблюдения всех условий сделки, которую Вашингтон более года «торпедирует», мешая всем остальным странам заниматься ее осуществлением.

Дипломат отметила, что американская позиция не только не получила от МАГАТЭ поддержку, но и была раскритикована.

Напомним, глава Белого дома Дональд Трамп весной 2018 года после объявления о выходе из соглашения по ядерной программе сообщил о восстановлении ограничительных мер против иранской стороны, в том числе в отношении тех стран, что сотрудничают с Тегераном. Через год Тегеран объявил о приостановке выполнения части своих обязательств в рамках этой сделки.

В минувшее воскресенье замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран более не будет соблюдать ограничения на уровень обогащения урана на своих ядерных объектах. Дипломат подчеркнул, что такой шаг Ирана станет ответом на невыполнение европейскими партнерами своих обязательств по ядерной программе.

Арагчи уточнил, что власти страны с 7 июля переходят ко второму этапу сокращения своих обязательств по СВПД по ядерной программе, которое будет происходить каждые 60 дней, если участники сделки не будут придерживаться достигнутых договоренностей. Тегеран также начинает обогащение урана выше уровня 3,67%.