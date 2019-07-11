Взрыв прогремел в ливийском Бенгази, есть жервы

Бенгази, 11 июля. Во втором по величине городе Ливии — Бенгази — прогремел взрыв, передает телеканал «Скай ньюс — Арабия».

По данным телеканала, взрыв прогремел во время похорон одного из командующих спецназом Ливии. Террористы заминировали автомобиль, который стоял на пути процессии. Предполагается, что целью атаки преступников в первую очередь были высокопоставленные офицеры Ливийской национальной армии.

Несколько человек пострадало, четыре погибли.

Напомним, на данный момент в Ливии работают два правительства. Одно из них признано международным сообществом и называется Правительством национального согласия под управлением премьер-министра Фаиза Сараджа в столице Триполи. Второе правительство является временный кабинетом министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, которого поддерживает Ливийская национальная армия.

Верховный главнокомандующий вооруженными силами Ливии Халифа Хафтар весной этого года объявил о наступлении на Триполи. По данным Всемирной организации здравоохранения, в результате боевых действий погибло более тысячи человек, число пострадавших достигает около 5,5 тысячи.